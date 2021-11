Een kerstpakket waar elke medewerker blij mee is!

(Advertorial) - De zomer heeft afgelopen weken ruimte gemaakt zodat de herfst kon toetreden. Dit betekent dat het tijd is voor de werkgevers om alvast na te denken over hoe zij het jaar gaan afsluiten. Een bedankje toesturen, een kerstborrel organisaren of juist een kerstpakket uitdelen? Aangezien we nog steeds beperkingen ervaren door de pandemie, hebben wij het aan een aantal grote kerstpakketten leveranciers gevraagd. En we waren aangenaam verrast met hun kerstpakket idee!

Door de huidige corona-crisis en de constant wisselende berichten vanuit de media, is het nog steeds onduidelijk hoe het einde van dit jaar er uit gaat zien. Ondanks dat er al 87% van de Nederlandse bevolking gevaccineerd is, blijven de besmettingen toch toenemen. Dit betekent dat er wederom nieuwe maatregelen worden toegepast. Voor de werkgevers is het dus nog onduidelijk wat de mogelijkheden zullen zijn aan het einde van dit jaar.

We spraken met verschillende kerstpakket leveranciers over de mogelijkheden om kerstpakketten op een leuke manier aan het personeel te geven. Dit jaar is het voor werkgevers en leidinggevenden belangrijker dan ooit om hun werknemers te bedanken voor hun flexibiliteit en geduld.

Het keuzeconcept: hét perfecte cadeau voor het hardwerkend personeel

Het ontvangen van een kerstpakket wordt door vele wel gewaardeerd. Dit is dan ook een traditie die al jarenlang bestaat, dit stamt namelijk af uit het begin van de 19e eeuw. Toch eindigen vandaag de dag vele kerstpakketten in de prullenbak, of worden de producten in het pakket onderling geruild. Maar welk kerstpakket kies je? Kies je voor een pakket met veel etenswaren erin, een pakket met non-food artikelen, een combinatie van beide of ga je voor een specifiek thema? Door het nieuwe keuzeconcept hoef jij als werkgever hier niet meer over te ijsberen!

Door dit nieuw concept ontvangt iedere werknemer het kerstpakket wat het beste bij hem of haar past. Dit is ook wel het minste wat je werknemers verdienen na een periode van onduidelijkheid, flexibiliteit en eventueel overwerken. Maar hoe werkt dit dan? Simpel!

Iedere werknemer krijgt namelijk een persoonlijke inlogcode. Met deze code kunnen zij inloggen in een webshop dat ontworpen is met de huisstijl van jouw organisatie. Dit zorgt ervoor dat de bezoekers zich direct ‘thuis’ voelen en zich een vertrouwde omgeving bevinden. In deze omgeving hebben zij de mogelijkheid om te selecteren wat ze willen waarmee het pakket gevuld wordt. Als werkgever heb jij van te voren een ‘x’ bedrag opgegeven dat per pakket besteed mag worden. Dit bedrag wordt vervangen door een ‘x’ aantal punten. Hierdoor hebben de werknemers met punten te werken in plaats van met het opgegeven bedrag. Dit wordt volledig gemaskeerd.

In de webwinkel is er daarbij ook een ruim aanbod aanwezig. Denk aan eten, drinken, non-food artikelen, dagjes weg en donaties aan goede doelen.

Hoe wordt dit ervaren?

Volgens medewerkers van Kerstpakkettten Idee en Kerstpakket Online NL groeit de populariteit van deze eigen keuze-kerstpakketten snel. “De reacties op het eigen keuzeconcept zijn overweldigend enthousiast. Werkgevers weten dat ze hun werknemers het perfecte cadeau geven.’’ Alsdus een deskundige van Kerstpakkettenidee.

Ben jij trouwens op de hoogte van de onlangs aangepaste belastingregels rondom de WKR en kerstpakketten? Lees hier meer over het behalen van grote financieel voordeel: https://www.kerstpakketten.expert/kerstpakket/overig/belasting-en-fiscus/