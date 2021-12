Tips voor je Sinterklaasinkopen in het centrum van Breda

(advertorial) - Sinterklaas doet zijn inkopen lokaal in Breda. Jij toch ook? Maar waar haalt de Sint al die leuke kadootjes toch vandaan... om je een beetje op weg te helpen, geven we je hier een aantal tips van de Bredase Sint. Een overzicht van alle winkels vind je op www.visitbreda.nl en in de Breda City App.

“In de echt winkel daar moet je zijn,

Dat is toch veel leuker dan online?

Kom binnen en laat je verrassen.

Hier kun je vasthouden, voelen of passen!

Zeker weten dat jij het juiste kadootje vindt.

Voor mannen vrouwen en ieder kind.”

De Bredase Sint

Sinterklaasactiviteiten

In winkelcentrum de Barones staat tot 5 december het Sinterklaas Selfie Paradijs geopend in de Barones. Absoluut het bezoeken waard voor een onvergetelijke foto!

Wie zoet is krijgt lekkers

Bij Sinterklaas hoort natuurlijk iets lekkers. Gelukkig is er en in Breda genoeg keuze. Pepernoten, chocoladeletters, marsepein, taaitaai en alles wat je hartje begeert.

Voor huisgemaakte pepernoten moet je een kijkje nemen bij Peppernuts Breda, Patisserie Nettur en Van Thillo. Ben je een chocoladeliefhebber? Dan kun je de beste chocoladeletters halen bij Smits Chocolaterie, Olala Chocola, Rosa Breda, Coco & Sebas en We Love Chocolate. Pepernoten met een twist? Probeer dan eens pindakaas met pepernoten van de Pindakaaswinkel! Andere zoete lekkernijen krijg je bij Yay! Taart, A Cup of Cake of Tearoom van Haaren.

Kadootips voor (grote) kinderen

Voor de kleintjes onder ons heeft de Sint een aantal van zijn favoriete winkels op een rijtje gezet. Speelgoed haalt de Sint al generaties lang bij Visser Speelgoed. Leuke kleren shop je bij Dot en Julot, Kloffie & Koffies en Donsaapje. Voor de grootste collectie stripboeken moet je bij De Stripspecialist zijn en een goed boek haal je het beste bij Libris Buitelaar, Vives Boekhandel of Latte’s and Literature. Liever gamen? Game Mania heeft elke game die zoekt. Is je kind helemaal Into Punko Pops... dan is Back to the Toys the Place to be.

Breda heeft natuurlijk nog veel meer te bieden. Bekijk hier de volledige blog met alle kadootips van de Sint of download gratis de Breda City App.