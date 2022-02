Ondernemer in de autobranche in Breda? Dit mag je niet vergeten

(Advertorial) - Heb je een eigen bedrijf in de autobranche in Breda? Of ben je van plan binnenkort een autogarage of schadeherstelbedrijf te beginnen? Dan is het belangrijk dat je alles goed geregeld hebt voordat je van start gaat. Dit lijkt misschien een open deur, maar uit ervaring weten we dat veel ondernemers iets vergeten. Wij helpen jou graag een handje om dit te voorkomen. Daarom vertellen we je in dit artikel wat je niet mag vergeten wanneer je als ondernemer van start wilt in de autobranche.



Zorg dat je goed verzekerd bent

Als ondernemer in de autobranche moet je er allereerst voor zorgen dat je goed verzekerd bent. Dit geldt overigens voor alle ondernemers, ook voor hen die niet actief zijn binnen deze branche. Heb je al voorzichtig een blik geworpen op zakelijke verzekeringen? Dan is het je ongetwijfeld al opgevallen dat je jouw bedrijf op verschillende manieren kunt verzekeren. Als ondernemer in de autobranche heb je vast en zeker een bedrijfspand van waaruit je jouw werkzaamheden verricht. Het is belangrijk om het pand goed te verzekeren. Hiervoor sluit je een zakelijke Opstalverzekering van Centraal Beheer af. Daarnaast doe je er goed aan een Bedrijfsschadeverzekering, Aansprakelijkheidsverzekering en Rechtsbijstandverzekering in overweging te nemen.



Denk ook aan de bijzondere risico’s

Heb je jouw bedrijfspand al verzekerd en ook een Rechtsbijstand-, Bedrijfsschade- en Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten? Dan denk je mogelijk dat je goed verzekerd bent. Voor veel bedrijven is dit inderdaad het geval, maar voor ondernemers in de autobranche niet. Als ondernemer in de autobranche moet je namelijk niet vergeten om bijzondere risico’s te verzekeren. Waarom? Omdat autobedrijven en schadeherstellers meer risico lopen dan andere bedrijven. Zo staat de voorraad van zo’n bedrijf vaak buiten op het terrein. Daarbij kan het ook zijn dat een auto beschadigd terug kan komen van een proefrit. Last but not least ben je als ondernemer in de autobranche aansprakelijk voor de auto van een klant als deze bij jou staat voor onderhoud.



Wie zich wil verzekeren tegen bovengenoemde risico’s, moet zijn garage verzekeren. Dit doe je door een Garageverzekering af te sluiten. Hiermee verzeker je onder meer auto’s in voorraad, auto’s die op jouw terrein staan en schade of diefstal tijdens een proefrit. Ook auto’s die tot de voorraad van jouw bedrijf behoren en die je vervoert met bijvoorbeeld een trailer, vallen binnen de dekking van deze verzekering, evenals bewerkingsschade.



Beveilig jouw bedrijf goed

Eerder in dit artikel haalden we al aan dat veel ondernemers in de autobranche hun voorraad buiten hebben staan. Hierdoor is het voor autodieven niet bijzonder lastig om hier hun slag te slaan. Om te voorkomen dat er voertuigen en/of andere waardevolle spullen van jouw terrein gestolen worden, is het belangrijk dat je het terrein goed beveiligt. Hang bijvoorbeeld camera’s op en installeer eventueel een inbraakalarm. Dergelijke beveiliging schrikt inbrekers vaak af, waardoor ze het mogelijk niet in hun hoofd halen om hun slag te slaan bij jouw autogarage of schadeherstelbedrijf.