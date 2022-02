Zo kleed je je huis gezellig aan

(Advertorial) - Nu het buiten nog wel een tijdje grijs en guur is, is het wel zo fijn om het binnen extra knus en gezellig te maken. Gelukkig is dat met een paar kleine veranderingen zo gepiept. Met deze tips haal je binnen no-time meer sfeer en warmte in huis. Ook lees je waarom dit hét moment is voor cv-onderhoud.

Maak het aaibaar

Met aaibare materialen tover je zelfs de meest kille ruimte om tot een uitnodigende plek. Denk aan stoffen die je wil aanraken zoals velvet, teddy, wol en fleece. Voorzie je bank van een gebreid plaid en fluwelen kussens. En leg ook een zacht kleed op de vloer om je voeten warm te houden tijdens de koude winterdagen.

Over warmte gesproken: natuurlijk wil je thuis niet plots in de kou of zonder warm water komen te zitten. Toch kan dat zomaar gebeuren als je je cv-ketel niet regelmatig laat onderhouden. Schakel daarom op tijd een specialist in voor het nodige cv-ketel-onderhoud.

Warm licht

Verlichting kan een ruimte maken of breken. Meer sfeer in huis halen doe je dan ook door met verschillende soorten verlichting te spelen. De basisverlichting hangt er waarschijnlijk al: dit zijn de spots en plafondlampen die je aanzet als je veel licht nodig hebt. Maar met sfeerverlichting, dimlichten en kaarsen kom je er pas echt. Hiermee verlicht je donkere hoekjes van de kamer en maak je de ruimte veel knusser.

Let bij het uitkiezen van de peertjes altijd op de kleurtemperatuur. Peertjes die ‘koel wit’ zijn doen de ruimte al snel ogen als een wachtkamer. Zulke lampen zijn eigenlijk vooral geschikt voor de werkruimte en badkamer. Kies in de woonkamer liever voor peertjes met een kleurtemperatuur van 2.700 tot 3.000 Kelvin. Dit zorgt voor warm zacht licht en zal je huis meteen een warmer gevoel geven.

Meer groen in huis

Planten en bloemen maken elke ruimte meteen een stuk levendiger. Zet eens een prachtige vijgenboom of bananenplant naast de bank. Of leuk lege hoekjes van een open kast op met kleine planten, zoals luchtplantjes of de pannenkoekenplant.

Een boeket met verse veldbloemen staat fantastisch op een dressoir of de eettafel, maar kan ook vrij prijzig zijn. Heb je een bescheiden beurs, maar ben je dol op bloemen? Dan biedt een prachtig droogboeket uitkomst: droogbloemen zijn duurzaam en komen in allerlei kleuren en maten. Bovendien gaan ze enorm lang mee, waardoor je er wel maanden profijt van hebt.