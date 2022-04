Vanaf 1 juli 2022 rookmelder verplicht in alle woningen

(advertorial) - Bij een woningbrand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Daarom zijn vanaf 1 juli 2022 rookmelders verplicht in alle woningen in Nederland. Deze verplichting geldt al sinds 2003 voor nieuwbouwwoningen, maar vanaf juli moeten er dus ook in bestaande woningen op iedere verdieping een rookmelder hangen. De regering heeft daarom het Bouwbesluit aangepast.

De regering geeft met deze aanpassing gehoor aan het advies van de brandweer en verschillende gemeenten. Er is voor 1 juli gekozen zodat woningeigenaren nog voldoende tijd hebben om de rookmelder te installeren. En om ervoor te zorgen dat leveranciers niet in de problemen komen. Want door deze nieuwe verplichting zullen er in een korte tijd meer dan een miljoen rookmelders worden aangeschaft.

Rookmelder is van levensbelang

Brandmelders verminderen het risico op een dodelijke brand met 70 procent. De meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Als je slaapt, dan ruikt men namelijk niets meer. En dat is heel gevaarlijk. Doordat rook veel giftige gassen bevat, raakt het slachtoffer al snel in een diepe bewusteloosheid. Daarom zijn rookmelders van levensbelang. Want hoe sneller de bewoners een brand ontdekken, des te meer tijd en kans ze hebben om het huis veilig te verlaten

Welke melders zijn geschikt?

Het is verstandig om in ieder geval een rookmelder aan te schaffen met batterijen die tien jaar meegaan. Op de verpakking van de rookmelder en op de melder zelf staat de levensduur. Rookmelders met batterijen die elk jaar vervangen moeten worden, zijn een stuk minder betrouwbaar en ook een stuk duurder. De bewoner moet namelijk elk jaar nieuwe batterijen kopen. Nog beter is om rookmelders te kopen die onderling gekoppeld kunnen worden. Dat betekent dat ze allemaal afgaan als de eerste rookmelder begint te piepen bij brand.

Vergoeding verzekeraar bij afwezigheid rookmelders

Als er brand is geweest dan moet de gedupeerde voor de schadeafhandeling contact opnemen met zijn of haar opstal- en inboedelverzekering. Als er meubels of andere losse spullen zijn beschadigd, dan wordt dit gedekt door de inboedelverzekering. Of de verzekeraar de schade vergoedt als de verzekerde geen brandmelder heeft, verschilt per verzekeraar. Als er in de polisvoorwaarden staat dat een rookmelder een voorwaarde is voor branddekking, dan zal de klant dus rookmelders moeten installeren om een schadevergoeding te krijgen bij brand. Er zijn echter ook verzekeraars die gewoon uitbetalen als de klant geen rookmelders heeft geïnstalleerd en er sprake is van brandschade

Waar moeten rookmelders hangen?

De brandweer adviseert om sowieso rookmelders in de hal en op de overloop op te hangen. Dit is meestal de vluchtroute als er brand uitbreekt. Het is nog beter om alle slaapkamers en de woonkamer te voorzien van rookmelders. En voor ultieme veiligheid is het verstandig om rookmelders op te hangen in alle ruimten waar brand kan ontstaan. Het aantal verplichte rookmelders is dus anders dan het aanbevolen aantal rookmelders.