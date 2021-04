Appartement in nieuw complex aan Markendaalseweg volledig uitgebrand

BREDA - Een appartement op de vierde verdieping van een nieuw complex aan de Markendaalseweg is volledig uitgebrand. De straat is tijdelijk afgesloten.

Er heeft vanavond een een flinke brand gewoed in een appartement aan de Markendaalseweg. De brand vond plaats in een complex dat afgelopen jaar opgeleverd is. Op de plek van het complex stond voorheen de Rabobank. Volgens een bewoner van het complex gingen er geen rookmelders af. “We zijn uit onszelf naar buiten gegaan.”

Hoe de brand is ontstaan is (nog) niet duidelijk. De brandweer is met meerdere voertuigen aanwezig. De straat is afgesloten ter hoogte van de Concordiastraat. Het is ook nog niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.