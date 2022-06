Nassaudag Breda 2022: Bekijk hier het volledige programma

(Advertorial) - Op tweede Pinksterdag (6 juni) wordt de jaarlijkse Nassaudag in de binnenstad van Breda georganiseerd. Tijdens deze dag zal de rijke historie van Breda en de Nassaus centraal staan. Wist je dat de wieg van de koninklijke familie in Breda staat? Er zijn veel activiteiten voor jong en oud; een roofvogelshow, zandsculpturen, een oude ambachtenmarkt, oud Hollandse spelletjes en veel rondleidingen bij o.a. het Kasteel van Breda. Bekijk hier het volledige programma!

Highlights

Het KMA-terrein is toegankelijk en een deel van het Kasteel is voor bezichtiging geopend. In de Waalse Kerk wordt de expositie ‘René en marche‘ gehouden en natuurlijk kun je ook terecht in hét Nassaumonument van Breda: de Grote Kerk. Met een beetje goede conditie is zelfs de Grote Toren vanaf 12uur te beklimmen. Dat wordt beloond met het mooiste uitzicht van Breda!





In het Chassépark is vertier voor jong en oud: een heuse roofvogelshow, een oude ambachtenmarkt waar je ook zelf aan de slag kunt gaan en Oudhollandse spelletjes. Op het voor- en binnenterrein van de Nieuwe Veste zijn zandsculpturen te bewonderen en kun je ook een workshop volgen.





Op diverse locaties in de binnenstad wordt de sfeer verhoogd met theateroptredens en muziek. Desgewenst kun je met de paardentram naar kasteel Bouvigne dat haar deuren en tuinen op deze dag opent. Er zijn flyers beschikbaar zodat jullie je alvast kunnen uitkijken naar alle voorstellingen.





Shop-route Breda Centrum

Wil je voor of na de voorstelling nog even gezellig de stad in? In het centrum van Breda kun je eindeloos shoppen en genieten van een lekker hapje en drankje bij een van de vele horeca. Het centrum van Breda kent 4 mooie aanloopstraten, elk met zijn eigen unieke aanbod: de Willemstraat (station), De Boschstraat, De Haagdijken en Oranje Zuid (Ginnekenweg, Wilhelminastraat en Nieuwe Ginnekenstraat met het Van Coothplein). Vanuit elke aanloopstraat loop je recht op het centrum van Breda af, met als kloppend hart de Grote Markt. Vanuit hier loop je binnen enkele minuten naar het sfeervolle Veemark kwartier, Karrestraat met alle grote Ketens, de Drie Brugstraten en vanuit hier het Havengebied. Klik hier om alle winkelgebieden van Breda te bekijken of hier om alle winkels te ontdekken.





Leuke deals en arrangementen van ondernemers uit de binnenstad

Na de voorstelling nog even gezellig naar de binnenstad van Breda? Veel ondernemers hebben tijdens het festival leuke aanbiedingen of arrangementen. Bekijk ze hieronder allemaal:

- Beyerd Nassaubier

- Kindermenu bij Donutspoint!

- Gratis setje storycubes

- Gratis stickertrain

- 10% korting op alle stripboeken

- Korting kanovaren door de grachten

- Gratis cupcake bij Zoet!

- Korting op tegoedkaarten bij Game Mania

- Silver & Grey tweede artikel halve prijs

- Antieke gravures met 20% korting

- 10% korting op gehele assortiment Louvelee

- Boules Bites Bar borrelplank bij reservering

- Uit je Plaat welkomsdrankje

- 15% korting op hele collectie bij House of Gerry Weber

- Ted’s Arcade videogames voor 50 cent

- Prado in Breda

- Gratis bal bij besteding 25 euro bij Visser Speelgoed