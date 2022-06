Laatste kans: Bezoek nu de tentoonstelling Vanwege Vincent in Stedelijk Museum Breda!

(advertorial) - Van Gogh lééft. Zijn werk en persoonlijkheid geven nog steeds aanleiding tot nieuwe en vernieuwende kunst. Dit laat de tentoonstelling Vanwege Vincent in Stedelijk Museum Breda zien. De expositie is nog tot en met aanstaande zondag 3 juli te zien en toont hoogtepunten uit de collectie en het artist-in-residence programma van het Vincent van GoghHuis in Zundert.

Hoe verhoud je je als kunstenaar tot een icoon als Van Gogh en tot beelden die zo bekend zijn? Wat levert het op om wekenlang te werken op de geboortegrond van Van Gogh? Deze vragen staan centraal in Vanwege Vincent - De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie. De aanleiding voor de tentoonstelling is het tienjarige bestaan van het artist-in-residence programma van het Vincent van GoghHuis in Zundert.



De Geboortegrond van Van Gogh als inspiratie

Ver weg van de dagelijkse beslommeringen en de reuring van de stad komen kunstenaars in het gastatelier in Zundert tot de concentratie voor nieuw werk. Daarbij laten ze zich inspireren door Van Gogh. Dat Vincent van Gogh daar daadwerkelijk is geboren en opgegroeid, geeft een extra dimensie aan de plek. Hedendaagse kunstenaars voelen de grond waarop Van Gogh heeft rondgelopen en zuigen de omgeving in zich op. Sommigen laten zich vooral inspireren door de natuur en het landschap van Zundert. Anderen zoeken in de brieven en schilderijen van Van Gogh naar aanknopingspunten voor hun eigen werk. Dit resulteert in een unieke verzameling kunstwerken die gerelateerd zijn aan Van Gogh, maar toch heel divers en eigen is.



Verscheidenheid en samenhang

De geest van Van Gogh is te zien in 85 kunstwerken. Binnen de thematisch opgezette tentoonstelling Vanwege Vincent – De geboortestreek van Van Gogh als inspiratie komen leven en werk aan bod, maar ook kleurgebruik, liefde voor de natuur en fascinatie voor geboorte en dood. Kunstenaar Carmen Schabracq (zie afbeelding) vereenzelvigd zich in haar getoonde werk met de persoon Vincent van Gogh. Ze schildert duidelijk haar eigen gezicht, maar even onmiskenbaar is de referentie aan het zelfportret dat Van Gogh schilderde vlak nadat hij zijn oor afsneed. Ook hangt er werk van kunstenaars die in het Vincent van GoghHuis exposeerden, zoals van de Weense schilder Arnulf Rainer.



