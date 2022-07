Hoeveel rente betaal je over een zakelijke lening?

(advertorial) - Je wilt investeren in je bedrijf voor de lange termijn. Hiervoor heb je een som geld nodig. Je kunt er voor kiezen om een zakelijke lening aan te vragen. Hierbij ontvang je het geleende bedrag in één keer op je rekening, waarna je dit maandelijks afbetaalt. Na het ontvangen van de lening kun je dit geld investeren in je bedrijf. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aanschaffen van een nieuwe machine of bedrijfsauto, of de bouw van een warenhuis of winkel. In dit artikel leggen we je alles uit wat je moet weten over het aangaan van een zakelijke lening.

Wat houdt een zakelijke lening in?

Je kunt een zakelijke lening nemen wanneer je geld nodig hebt voor je bedrijf. Je kunt dit aanvragen bij je bank. Het voordeel van zo’n lening is dat je het bedrag wat je hebt geleend in één keer krijgt gestort op je bankrekening. Hierna kunnen de investeringen in je bedrijf beginnen.

Het aflossen van deze lening doe je maandelijks. Hiervoor betaal je een vast bedrag wat je zelf mag bepalen. Hiermee bepaal je zelf ook de looptijd van je lening. Wanneer je namelijk heel weinig geld per maand afbetaald, heb je een lange looptijd en andersom. De rente over de zakelijke lening zal verschillen per bank. De rente die je moet betalen wordt namelijk bepaald door je bank, en komt dus bovenop je maandelijkse aflossing. Veel bedrijven kiezen ervoor om een zakelijke lening aan te gaan om op deze manier te kunnen investeren in een bedrijf.

Hoe kun je zakelijk lening aanvragen?

Dit kun je doen via je bank. Dit kan zowel online als fysiek. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen wanneer je een zakelijk krediet wilt aanvragen. Je bedrijf moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel en dus een Nederlands bedrijf zijn. In sommige gevallen stellen banken de eis dat je bedrijf minimaal een jaar of anderhalf jaar moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast moet je kunnen aantonen dat je bedrijf een minimale omzet per jaar draait. Hierbij wordt ook gevraagd naar de jaarrekening. Dit is om te kijken of je bedrijf in kwestie in staat is om het geleende bedrag terug te betalen binnen de looptijd van de lening. Bovendien moet je bedrijf winstgevend zijn en moet het een positief eigen vermogen hebben.

Wanneer je als bedrijf aan deze eisen kan voldoen, mag je een zakelijke lening aanvragen bij je bank. De voorwaarden van elke leningen verschillen per bank, net als de rentes die je moet betalen over het geleende bedrag. Het is daarom belangrijk om banken met elkaar te vergelijken voordat je een zakelijke lening afsluit. Op deze manier weet je waar je aan toe bent wanneer je een investering wilt doen voor je onderneming.

Een andere optie is om een zakelijk krediet te aanvragen. Met een zakelijk krediet staat er een bedrag voor je klaar, waarvan jij precies kan opnemen hoeveel je nodig hebt. Zo leen je niet meer dan je nodig hebt. Je bepaalt ook zelf wanneer jij het geld nodig hebt, hierdoor is een krediet veel flexibeler. Dit bedrag betaal je dan in gedeeltes maandelijks weer terug aan de bank, waardoor jij het weer kan opnemen zodra je het nodig hebt.