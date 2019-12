Amy over 12,5 jaar ChaTime: 'Ik leerde de grote stad ontdekken'

BREDA - Kinderen uit alle wijken van Breda met elkaar in contact brengen én ze enthousiast maken over journalistiek. Met dat doel richtte Lidia van Hooijdonk 12,5 jaar geleden het magazine ChaTime op: een magazine voor en door kinderen. Maar zonder de razende reporters was dat natuurlijk niet gelukt. Eén van hen is Amy.

In het kort: wie ben je, en wat doe je tegenwoordig?

Ik ben Amy, ik ben 23 jaar en ik werk al een poosje als vrijwilliger bij woonzorgcentrum Thebe IJpelaar als gastvrouw en in de kapsalon van Thebe. Echt heel leuk om te doen. In oktober ben ik gaan werken in een drogisterij.



Wanneer was jij een razende reporter bij Lidia?

Toen ik een jaar of 10 was denk ik.



Wat heb je geleerd van je tijd bij ChaTime?

Dat BN-ers ook hele gewone mensen zijn. En dat je die niet anders hoeft te behandelen als een onbekend persoon. En ik woonde toen in Dorst, een klein dorpje naast Breda, en dan is het leuk als je door ChaTime de grote stad ontdekt.

Wat is je mooiste herinnering aan ChaTime?

Lidia kwam bij ons in de klas op zoek naar reporters en ik heb ook nog een prijs gewonnen. Ik vond alles leuk bij ChaTime vooral de meet en greet met Pierre van Hooijdonk. Met twintig reporters aan een tafel en dan een bekende voetballer interviewen, dat was wel super cool! En natuurlijk jezelf terug zien in een glossy magazine, dat vond ik nog het leukste van alles.

Raad je het kinderen aan om zich aan te sluiten bij ChaTime? En waarom?

Ik raad het kinderen zeker aan om zich aan te sluiten bij Chatime! Lidia is een fantastisch persoon die iedere keer weer te gekke uitjes verzint. En alleen al de ervaring is geweldig. In al die jaren hebben we nog steeds contact en gaan we soms een bakkie doen en lekker kletsen. Ik weet nog dat we een middagje naar een schoonheidssalon gingen en we elkaar mochten opmaken, elkaars haren in de krul zetten en je nagels lakken. Ik mocht Lidia opmaken, hahah…. ze vond zichzelf op een clown lijken, en wij maar denken dat we het mooi hadden gedaan. Ik zie het gezicht van Lidia nog helemaal voor me, geweldig!

Wat is ChaTime?

ChaTime is een magazine en website voor en door kinderen. ChaTime werkt onder andere met het basisonderwijs in Breda met groep 5 t/m groep 8. Leeftijd: 8 tot 12 jaar. ChaTime leert op een eigentijdse en educatieve en afwisselende manier kinderen hoe leuk en belangrijk het is om met taal, lezen en schrijven om te gaan.