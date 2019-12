Enthousiasme bij bezoekers Betoverend Breda, maar kraampjes worden wel gemist

BREDA - Zaterdag is Betoverend Breda officieel van start gegaan. Op de Grote Markt staat de grote pratende kerstboom met daarvoor een schaatsbaan. Afgelopen jaren waren er ook kerstmarktkraampjes te vinden in de stad, dit jaar niet. En dat vinden veel bezoeker toch wel jammer. "De kraampjes brachten toch extra sfeer."

De sfeer op de Grote Markt is gemoedelijk. Kinderen en ouders schaatsen rond op de baan op de Grote Markt. De terrasjes zijn ondanks het koude weer redelijk gevuld. “Ik vind het hier wel gezellig”, vertelt de 48-jarige Elroy die met zijn familie uitkijkt op de schaatsende menigte. “Het is wel jammer dat er geen kraampjes zijn, dat was altijd erg leuk. Lekker slenteren en rondkijken.” Zijn moeder Silah (77) sluit aan bij het gesprek en vult aan. “Vorig jaar waren er van die kleine hutjes in de stad, dat brengt sfeer. De ijsbaan op de Grote Markt is nu voor de cafés wel fijn, maar voor de sfeer heb je iets anders nodig.”

Tekst gaat verder onder de foto

Ook Vincent (41) die met zijn kinderen aan het schaatsen is op de ijsbaan mist de kraampjes in de stad. ”Vorig jaar was het heel spectaculair, dat is dit jaar wel wat minder.” Zijn echtgenote Aefke (38), die langs de kant staat was ook verbaasd dat het dit jaar anders was. “Ik was op internet aan het zoeken naar de kerstmarkt, maar ik kon alleen de schaatsbaan vinden.” De 17-jarige Katelijn noemt de schaatsbaan dan ook niet heel speciaal. “Ik vind het wel prima, maar dit heeft elke stad.” Haar vriendin Josefien (18 jaar) vult aan: “Ik vind het wel leuker als er wat meer zou zijn dan alleen de boom en de schaatsbaan.”

Een stuk verderop bij de Haagdijk loopt entertainer Bart Borghouts, ook wel ben bekend als Dun Bart, door de straten van Breda. “Vorig jaar werd ik drie weken lang iedere dag ingehuurd. Ik mocht op de markt met een arrenslee en met mijn orgel leuke dingen doen. Nu, doordat de boom zo duur is, gebeurt er helemaal niks omheen en dat is jammer”, laat hij weten. “Nu ben ik links en rechts door winkeliers in de Haagdijk en Belcrum ingehuurd om sfeer te creëren.”

Schaatsbaan

Toch zijn zeker niet alle bezoekers teleurgesteld over het gemis van de kraampjes. Want het belangrijkste lijkt toch 'gewoon' de ijsbaan te zijn op de Grote Markt. “Een ijsbaan geeft extra sfeer aan de markt, anders is het wel heel kaal”, vertelt Klaas (53). Zijn vrouw Kitty (52) vult aan. “De Grote Markt is een goede locatie, dit is het hart van de stad.” Ook de 19-jarige Lorenzo is positief over de ijsbaan. “Het ziet er oprecht leuk uit.” Cas (18) is het daarmee eens. “Het voegt wat toe, de schaatsbaan op de Markt zorgt voor wat warmte in de stad.”

Wethouder van Evenementen Daan Quaars gaf samen met wethouder Boaz Adank het startschot voor Betoverend Breda. Na de opening legde Quaars uit dat de organisatie van Betoverend Breda dit jaar besloten heeft geen kraampjes te plaatsen in de stad. "De organisatie maakt haar eigen afweging of er kraampjes te zien zijn in de stad. Ik ben natuurlijk niet van de organisatie." De wethouder vertelt verder over de 'dure' boom. "Het gaat erom wat een evenement toevoegt aan Breda. Wij van de gemeente sponsoren het gehele evenement, en daarbij gaan we niet in gesprek wat ieder ding kost. Ze moeten wel aantonen of het aangevraagde bedrag reëel is."

Tekst door Camiel Beekers.