Bewoners Zorgvlietstraat winnen 547.000 euro in Postcode Loterij

BREDA - Het jaar begint woensdag extra goed voor bewoners van de Zorgvlietstraat in Breda. De Postcode Loterij maakte bekend dat de deelnemers die meespelen met de winnende postcode (4834 NC) samen een bedrag van 547.000 euro hebben gewonnen.

De winnaars verdelen deze prijs met elkaar. Het aantal deelnemers en de verdeling van de prijs worden later vandaag bekend gemaakt. De Postcode Loterij is geen onbekende voor de inwoners van Breda.

In november 2019 nog kregen twee bewoners van de Vinkenburgseweg in Breda bezoek van Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld. Op hun postcode 4839 AL viel in de oktobertrekking de PostcodeStraatprijs. Op 1 januari 2012 viel de PostcodeKanjer van toen 40 miljoen euro op postcode 4834 WC in Breda.