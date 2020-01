Ook in Breda acties voor Australië: gasten Merlinde breien buideltjes voor kangaroos

BREDA - Een zestal gasten van zorghotel Merlinde is sinds gisteravond druk bezig met het breien van wollen buideltjes voor kangaroos in Australië. De fanatiekelingen willen iets betekenen voor de beestjes die het slachtoffer zijn van de aanhoudende natuurbranden in het land. "Iedereen vindt dierenleed erg."

"Eén van de gasten van het zorghotel zag op televisie dat een wolwinkel in Rotterdam buideltjes maakte voor kangarootjes in Australië", vertelt woordvoerder Denise Wijnbergh. "Dat bracht haar op het idee om ook mee te doen met de actie. Inmiddels zijn zo'n zes gasten hele dagen bezig met het breien." De buidels zijn bedoelt voor kleine kangaroos die hun moeder verloren zijn tijdens de brand, die al wekenlang woedt in Australië.

De afgelopen weken startte het Rotterdamse Ja, Wol met het breien van de zakjes. Deze actie werd opgepakt door diverse media. De wolwinkel riep de brei-gemeenschap op om met restjes echte wol buidels te breien voor de door bosbranden getroffen dieren.

De gasten van Merlinde zijn sinds gisteren begonnen met breien. "Inmiddels zijn er al drie buideltjes af", vertelt Wijnbergh. "Ik verwacht dat dat er aan het eind van de dag een stuk of zes zullen zijn." Voor het maken van de zakjes is een speciaal soort wol nodig. "Een wolwinkel uit Breda heeft een grote hoeveelheid wol aan ons gesponsord." Alle wolwerkjes worden via Ja, wol opgestuurd naar Australië.

Tekst gaat verder onder de foto.



Heftige natuurbranden

In Australië woeden al weken hevige bosbranden. Daarbij kwamen volgens RTL Nieuws zeker 24 mensen om het leven. 8,4 miljoen hectare bos is verwoest. Ook veel dieren werden gedood. Er wordt gevreesd dat enkele diersoorten zelfs zullen uitsterven. Een groot deel van de branden zou opzettelijk zijn aangestoken. Inmiddels zijn er 24 mensen aangehouden voor brandstichting.

Acties

Heel de wereld leeft mee met de verschrikkelijke gebeurtenissen in Australië. Wereldwijd worden er verschillende acties georganiseerd om de Australische bevolking én dieren te helpen. In totaal zamelde Nederland tot nu toe zo'n miljoen euro in. Het Nederlandse Rode Kruis heeft 454.000 euro ontvangen via giro 5125. Bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) kwam ruim een half miljoen binnen.