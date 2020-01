Breepark's nieuwste aanwinst: 3300 vierkante meter groot speelpark met 7 verdiepingen

BREDA - Klimmen, klauteren, glijden en springen. Nog heel even wachten en dan opent speelpark Kabonk haar deuren bij Breepark. De 3300 vierkante meter grote indoorspeeltuin moet een mooie toevoeging aan Breda worden. "We hopen ook mensen uit andere steden hierheen te trekken."

Binnenkort is Breda een giga speelpark rijker. Sinds gisteren is de bouw van 'Kabonk' gestart bij Breepark. De nieuwe speeltuin moet een heuse trekpleister worden. "Kabonk wordt een heel groot speelpark dat verdeeld is over zeven verdiepingen", laat Bart Verwijmeren, manager van Kabonk, trots weten. "Gisteren is de opbouw van het grootste toestel begonnen."

Kabonk krijgt diverse toestellen die geschikt zijn voor verschillende leeftijden. "Naargelang je omhoog gaat qua verdiepingen, hoe uitdagender het wordt", laat Verwijmeren weten. "In principe is de maximum leeftijd twaalf jaar, maar ook voor de ouders zijn er uitdagende toestellen", verklapt hij. Wat hij daar precies mee bedoelt, wil de manager liever nog even geheim houden. Kabonk krijgt onder andere een glijbaan van zo'n vijftien meter hoog, diverse kruiphuizen, een voetbalkooi en een trampoline.

Pannenkoekenhuis

Niet alleen kunnen de kinderen zich binnenkort vermaken in de speeltuin, ze kunnen ook een lekker hapje eten. In het pand van Kabonk komt namelijk ook een pannenkoekenrestaurant. "Alles komt onder één dak. Het moet een echte trekpleister worden", zegt Verwijmeren. "We denken dat Kabonk een hele mooie toevoeging gaat zijn aan Breda. Daarnaast hopen we ook veel mensen uit andere steden richting de stad te trekken."

Naar verwachting opent de speeltuin in maart haar deuren. Momenteel wordt er nog druk gezocht naar personeel en gaat de bouw verder. Voor updates kun je de website van Kabonk in de gaten houden.