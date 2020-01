Chinees paviljoen moet plek krijgen in Breda, en inwoners mogen kiezen waar

BREDA - In 2019 vierden de gemeente Breda en de Chinese stad Yangzhou hun tienjarige stedenband. Vanwege dit jubileum heeft Yangzhou de Gemeente Breda het ‘Yangzhou all directions paviljoen’ aangeboden. En waar die precies in Breda komt te staan, mogen inwoners beslissen.

De gemeente wil graag samen met de inwoners de beste locatie kiezen. Daarom zijn er vier mogelijke plekken voor het paviljoen gevonden. Tot en met 2 februari 2020 kan op een van de locaties gestemd worden. Het paviljoen wordt in de loop van 2020 op de locatie met de meeste stemmen geplaatst. Stemmen kan via https://www.planbreda.nl. De keuzes zijn de Willem Merxtuin, Valkenberg Noord of Valkenberg Zuid, of het Wilheminapark.

“Als stad zijn we blij met de jarenlange stedenband met Yangzhou", vertelt Wethouder Boaz Adank. "Het levert ons kennis op en we kunnen deuren voor ondernemers openen. Met de komst van het Chinese Paviljoen wordt onze band met China ook echt fysiek in Breda zichtbaar. Het paviljoen is voor iedereen en verdient daarom een mooie plek in een van onze parken.”

Het paviljoen

Dit paviljoen, genaamd All Directions Pavilion (letterlijk vertaald als acht gevels en acht richtingen paviljoen), werd oorspronkelijk gemaakt door meesters van Yangzhou Garden. Het paviljoen bestaat uit 12 pilaren en heeft een dak met dubbele dakrand. Het bovenste dak heeft vier gevels en het onderste dak heeft acht emmerbogen. Daarom wordt het paviljoen ‘in alle richtingen’ genoemd. Dit paviljoen heeft vele malen deelgenomen aan tuinbouw- en tuinbouwwedstrijden namens Yangzhou Garden, en won onderscheidingen.