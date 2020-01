Plaatsing paviljoen houdt Breda bezig: 'Waarom maar vier keuzes?'

BREDA - Het paviljoen dat de Chinese stad Yangzhou aan Breda schonk, moet een mooi plekje krijgen in de stad. Daarover lijken Bredanaars het eens te zijn. Maar over wat de ideale plek is, bestaat discussie. Want inwoners mogen hun stem slechts uitbrengen op vier vooraf geselecteerde plekken. Dat terwijl bewoners in de reacties ook veel andere suggesties achterlaten.

Al ruim honderd Bredanaars lieten op Facebook een reactie achter onder het bericht over de plaatsing van het Chinese paviljoen. Waar sommige Bredanaars enthousiast hun voorkeur voor één van de vier locaties benoemen, passeren ook veel andere mogelijke plekken de revue. "De plaats waar de Mark de stad in draait, bij de rotonde van de Allerheiligenweg. Daar ligt nu een verwaarloosd plateau als uitkijkpunt over het Markdal" schrijft iemand. "Ik zou zeggen ergens een mooi plaats creëren wanneer de singel doorgetrokken wordt richting Markendaalse weg", laat een ander weten. En weer een andere Bredanaar is teleurgesteld dat het Liniepark niet één van de vier keuzes is.

Karakter

GroenLinks kaartte de beperkte keuze al eerder aan. De partij vroeg zich af hoe de gemeente de stemmen van de inwoners gaat interpreteren. Volgens raadslid Peter Bakker is het straks onduidelijk of bewoners hebben gestemd op een plek waar ze het paviljoen graag willen zien, of juist stemmen op een locatie om te voorkomen dat het paviljoen op een plek komt waar ze het niet willen.

Daarnaast vindt GroenLinks de vier beoogde plekken (de Willem Merxtuin, Valkenberg Noord of Valkenberg Zuid, of het Wilheminapark) niet passend omdat deze al een eigen karakter hebben waar het Chinese paviljoen niet bij past. "Zou het niet passender zijn om voor het betrokken paviljoen een plaats te vinden op een andere prominente plek in Breda, die zijn karakter nog moet verwerven? Bijvoorbeeld op de entree naar, of een nog open ruimte in één van de Bredase bedrijventerreinen, als verwijzing naar de extra economische bedrijvigheid die de stedenband met Yangzhou Breda beoogt op te leveren?"

Volgens de gemeente Breda zijn de vier locaties gekozen omdat zij als enige doen aan alle vereisten die zijn vastgesteld. Die eisen zijn een prominente locatie, een hoog bezoekerspotentieel, een groene omgeving, een plek waar vraag is naar een ontmoetingsplek en waar een hoge mate van sociale controle is.

Stemmen kan via deze website. Stemmen is mogelijk tot 2 februari. Al zo'n 8000 Bredanaars brachten hun stem uit.