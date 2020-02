Noord-Brabant is in trek: inwoneraantal groeide flink dankzij buitenlandse én binnenlandse migratie

BREDA - Het aantal inwoners in de provincie Noord-Brabant is in 2019 met 18.600 personen gegroeid. En dat heeft de provincie vooral te danken aan buitenlandse (en deels ook binnenlandse) migratie. Want de natuurlijke aanwas in de provincie ligt bijna stil. Een groot deel van de groei kwam in de grote gemeenten zoals Breda terecht.

Anno 2020 telt de provincie iets meer dan 2,5 miljoen inwoners. Afgelopen jaar kwam de groei uit op 18.600 mensen, waarvan maar liefst 15.500 mensen het resultaat waren van migratie vanuit het buitenland: er kwamen vorig jaar 36.750 migranten naar Brabant en er vertrokken er 21.250. Dit niveau - gemeten vanaf 1950 – lag niet eerder zo hoog en wordt verklaard door de vluchtelingencrisis in 2015 en 2016 en de komst van (EU-)arbeidsmigranten, kenniswerkers en buitenlandse studenten.

Ook het binnenlands migratiesaldo is positief: vanuit de rest van Nederland hebben zich 2.600 mensen meer in Brabant gevestigd, dan dat er vertrokken zijn naar andere provincies

Natuurlijke aanwas

De natuurlijke bevolkingsgroei in de provincie is de laatste jaren steeds verder teruggelopen. Er worden steeds minder kinderen geboren en door de vergrijzing overlijden steeds meer mensen. In 2019 was de natuurlijke aanwas 490. Naar verwachting zal de natuurlijke groei op termijn omslaan in een afname.

Steden

Een derde van alle Brabanders woont in de B5: één van de vijf grootste gemeenten van Noord-Brabant, waar Breda onderdeel van is. Met een groei van 7.575 inwoners is meer dan 40% van de bevolkingsgroei in Brabant terecht gekomen in de B5. Bij elkaar genomen groeide de bevolking van de B5 sinds 2000 met ongeveer 15 procent. Dat terwijl het Brabantse gemiddelde 10,5 is en het landelijke gemiddelde 'slechts' 5 procent. (