Reizigers kiezen station Breda als beste station van Noord-Brabant

BREDA - Negentig procent van de reizigers die wel eens gebruik maakt van station Breda, geeft het een zeven of hoger. En daarmee is station Breda het best beoordeelde station van de provincie. Landelijk komt het station uit op een 17e plek. Het nabij geleden station van Lage Zwaluwe is minder populair. Dat is volgens reizigers het slechts station van heel Nederland.

Landelijk gezien staat Breda op de twintigste plek op de lijst van waardering van reizigers voor stations. En dat is zeker niet slecht, als je bedenkt dat er zo'n vierhonderd stations op die lijst staan. Bovendien is de lijn stijgend. Waar in 2014 nog 55 procent van de reizigers het station een 7 of hoger gaf, was dat in 2018 al 88 procent. En in 2019 steeg dat naar 90 procent. "We merken dat door alle verbeteringen die we doorvoeren, ook de tevredenheid van de reizigers toeneemt. In Breda geven meer dan 89 procent van de reizigers het station een 7 of hoger, en dat is bijzonder hoog. En het mooiste is, dat dat een lijn is die nog steeds stijgt. Dus daar zijn we heel blij mee", laat manager van de NS stations Zuid Frank Smits weten.

Slechtse

Het minst gewaardeerde station van Nederland ligt ook in Noord-Brabant. Dat is namelijk Lage Zwaluwe. Slechts 27 procent van de reizigers geeft het een 7 of hoger. Dat komt mede door de afstand van het station tot het dorp en de ligging naast de snelweg, laat de NS weten.

Landelijk

Het best gewaardeerde station van Nederland is het Limburgse Klimmen-Ransdaal. 97% van de reizigers is tevreden over dit authentieke station, een rijksmonument uit 1913. Mantgum en Houthem-St.Gerlach maken de top 3 compleet. In Noord-Brabant zijn het Deurne en Den Bosch die de top drie samen met Breda compleet maken.