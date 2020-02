Gemeente en bierbrouwer slaan handen ineen om 0,0% bier te promoten tijdens carnaval

BREDA - Gemeente Breda gaat samen met Bierbrouwerij AB InBev 0.0% bier extra onder de aandacht brengen tijdens carnaval. De brouwer en de gemeente slaan de handen ineen om carnavalsvierders te enthousiasmeren vaker voor 0.0% bier te kiezen. Bierbrouwerij AB InBev zet er daarom op in dat tijdens de hele carnavalsperiode breed verkrijgbaar is. Ook tijdens de traditionele carnavalsborrel in het stadhuis zal 0,0% geschonken worden.

"Bier en carnaval zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of het nu bier met of zonder alcohol is", stelt wethouder Miriam Haagh. "Het is geweldig om te zien dat 0.0% bier steeds populairder wordt en tegenwoordig echt 'cool' is. Deze mooie trend willen we als gemeente natuurlijk ondersteunen." Daarom heeft de gemeente de handen ineen geslagen met Bierbrouwerij AB InBev om tijdens het komende carnaval 0.0% bier extra te promoten, onder meer tijdens de traditionele carnavalsborrel in het stadhuis.

"Carnaval is een prachtige traditie en het is geweldig dat 0.0% bier er tegenwoordig helemaal bij hoort. Breda is sinds jaar en dag ons thuis en we zijn verheugd om samen met de Gemeente 0.0% bier nog eens extra te promoten als prima alternatief voor alcoholhoudend bier", stelt Mark Hanssen, Horecadirecteur bij Bierbrouwerij AB InBev. De brouwerij wil het voor carnavalsvierders makkelijk maken voor 0.0% bier te kiezen. Daarom zorgen ze dat alcoholvrij bier op zoveel mogelijk plekken in de stad verkrijgbaar is. "Daarnaast brengen we samen Jupiler 0.0% extra onder de aandacht tijdens de traditionele carnavalsborrel in het stadhuis op maandag 24 februari."

InBev

Bierbrouwerij AB InBev is onder meer bekend van merken als Jupiler, Bud, Dommelsch, Leffe, Hertog Jan en Corona. Bij de brouwer werken in Nederland ruim 550 werknemers. Het Nederlandse kantoor is gevestigd in Breda.