Klaas Dijkhoff en collega's pakken uit met Partij voor de Wilde Dieren

BREDA - Het is algemeen bekend dat Klaas Dijkhoff niet vies is van een paar dagen carnaval vieren. De Bredanaar is steevast in het Kielegat te vinden tijdens carnaval, en pakt ook qua outfit altijd flink uit. Dit jaar ging hij samen met Thierry Aartsen en wethouders Boaz Adank en Daan Quaars als Partij voor de Wilde Dieren.

Safari-outfits met hoeden en knuffels van tijgers, pandaberen en leeuwen. VVD'ers Dijkhoff, Adank, Quaars en Aartsen zijn deze carnaval terug te vinden in het Kielegat als 'de Partij voor de Wilde Dieren'. "Wij willen meer aandacht voor ons, Wilde Dieren, daar hoor je geen hond over. Daarom nu dus een eigen partij. Dat is niet makkelijk, dat wordt buffelen, maar daar zul je van ons geen klachten over neushoorn", aldus Dijkhoff in het bericht dat hij op Instagram en Facebook plaatste.

De outfits én het bijbehorende persbericht dat de VVD'ers plaatsten, kan rekenen op veel enthousiaste reacties. Het bericht en de foto kan op alleen de Facebook-pagina van Dijkhoff al rekenen op zo'n 900 likes.

Lees hieronder het volledige 'persbericht':



Nieuwe Politieke partij opgericht: De Partij voor de Wilde Dieren



De koers van de Partij voor de Dieren geeft ontevreden achterban reden tot het oprichten van een nieuwe partij. "Het is allemaal leuk en aardig, zo'n brede dierenpartij, maar er is wel een gebrek aan focus. Ze doen net alsof ze een eenhoorn in de politiek zijn, maar elke partij doet wel iets met dieren tegenwoordig. Forum houdt zich bezig met uilen en de poezenboot en zelfs de Vee Vee Dee komt nu op voor varkens in slachthuizen." Aldus mevrouw Kipling. "We hadden nog even de hoop dat met Esther Ouwehand er meer aandacht voor de Wilde Dieren zou zijn, maar ze blijkt helemaal geen familie te zijn. Ze is na haar benoeming tot fractievoorzitter nog niet eens in Ouwehands Dierenpark geweest.



Ja, als er een probleem is met legbatterijen, dan zijn ze er altijd als de kippen bij, maar als we het willen hebben over de problemen van struisvogels steken ze hun kop in het zand. En dat is treurig, heb je wel eens gezien hoe groot zo'n ei is? Ik bedoel, voor een kip zal het ook geen pretje zijn, maar ik denk dat die struisvogels meer te lijden hebben." Voegt de heer Livingstone toe. "Elke keer gaat het weer over die bio-industrie, terwijl een rund daar gewoon elke dag netjes z'n eten krijgt. Als je zelf op een antilope moet jagen, dat is pas loeizwaar. Begrijp me niet verkeerd, ik gun alle varkens de ruimte, dat is een big issue, maar niet het enige probleem. Daar mag je het best over hebben, maar niet elk debat, gnoeg is gnoeg.

Wij willen meer aandacht voor ons, Wilde Dieren, daar hoor je geen hond over. Daarom nu dus een eigen partij. Dat is niet makkelijk, dat wordt buffelen, maar daar zul je van ons geen klachten over neushoorn." Maakt beoogd partijleider Professor Vonk duidelijk. "We gaan ook niet katten op de PvdD, we blijven samenwerken. Daarom hebben we ook een logo dat met wat olifantasie herkenbaar blijft. Ook zien we verwantschap met kamerlid Merel, dat is ook geen lui paard. Zij vertrok al eerder bij de PvdD en werkt nu samen met de grijze duiven en zilvermeeuwen.



Wij zien dus een grote toekomst voor onze kudde.