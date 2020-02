Trein ramt vrachtwagen op overweg, tot vanmiddag geen treinen tussen Breda en Den Bosch

BREDA - Een trein heeft vanochtend een vrachtwagen geramd op de spoorovergang bij Berkel-Enschot. Daardoor rijden er minimaal tot vanmiddag geen treinen tussen Breda en Dan Bosch.

Het ongeval gebeurde vanochtend op een bewaakte spoorwegovergang bij Berkel-Enschot. De trein ramde de vrachtwagen die boompjes vervoerde vol in de zijkant. Er vielen bij het ongeval geen gewonden; de chauffeur van de vrachtwagen kon zichzelf in veiligheid brengen.

De schade aan het spoor is volgens ProRail groot. Ook de overweginstallatie is kapot. "Het herstel zal een flinke klus worden", laat ProRail weten. Volgens de NS rijden er in ieder geval tot 14.30 uur geen treinen. Er rijden stopbussen tussen Breda, Gilze-Rijen, Tilburg Reeshof en Tilburg