Coronavirus bereikt Brabant: RIVM bevestigt besmetting

NOORD-BRABANT - Het coronavirus heeft Brabant bereikt. Een man in Tilburg is besmet en zit momenteel in quarantaine. Daarmee komt het virus ineens extreem dichtbij voor Bredanaars.

Terwijl in veel Europese landen zoals Griekenland, Duitsland en Italië de eerste besmettingen met het coronavirus al een feit waren, bleef Nederland lange tijd nog zonder besmettingen. Tot vandaag. Het RIVM heeft bevestigd dat een Nederlander besmet is met het virus en momenteel in quarantaine zit. De man liep de besmetting op toen hij recentelijk in Lombardije was en zit nu in een ziekenhuis in Tilburg, meldt de NOS. Daarmee komt het virus voor Bredanaars ineens extreem dichtbij.

Zorgen

De zorgen om het nieuwe coronavirus zijn ook onder Bredanaars groot, weten bouwmarkten. Daar gaan mondkapjes al dagen als warme broodjes over de toonbank. Bij de meeste bouwmarkten zijn ze inmiddels volledig uitverkocht.

Het nieuwe coronavirus kan zich verspreiden via druppels. Bijvoorbeeld als iemand hoest of niest in het gezicht van een ander. Symptomen van de ziekte zijn koorts en luchtwegklachten zoals kortademigheid of hoest. Om te voorkomen dat de ziekte zich verder in Nederland verspreidt, brengen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in kaart wie er nauw contact heeft gehad met de besmette patiënt. Deze personen (die contacten worden genoemd) worden gemonitord en moeten twee keer per dag hun temperatuur opnemen en dit melden aan de GGD. Zij moeten ook melding maken van andere klachten die zij hebben. "Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden", laat het RIVM weten.