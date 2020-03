Kabinet treft nieuwe maatregelen: alle scholen, horeca en sportfaciliteiten per direct dicht

BREDA - Nederland neemt toch een voorbeeld aan de buurlanden. Het kabinet heeft vandaag aan het einde van de middag nieuwe maatregelen bekend gemaakt. De scholen in Nederland zullen alsnog tot 6 april sluiten. Ook gaan de horeca en sportclubs op slot.

Het kabinet heeft vandaag aan het einde van de middag nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er is besloten dat alle scholen en kinderopvangcentra in Nederland vanaf morgen hun deuren sluiten. Deze blijven nog tot zeker tot 6 april dicht. Er wordt een uitzondering gemaakt voor kinderen waarvan ouders in 'vitale' beroepen werken. Deze kinderen mogen naar de plek waar ze anders ook heen zouden gaan.

Het kabinet heeft deze keuze gemaakt omdat er steeds meer onderwijspersoneel uitviel. Daardoor werd het voor de schoolleiding steeds lastiger om de school fysiek op te houden. Daarnaast ontstond er veel discussie en onrust onder ouders toen besloten werd om de scholen op te laten. "Uiteindelijk willen we zorgen voor duidelijke prioriteiten."

De komende drie weken kan onderwijspersoneel en pedagogische medewerkers die niet ziek zijn wél naar het werk. Zij zijn hard nodig voor kinderen van vitale beroepen en om onderwijs te regelen voor kinderen die thuis komen te zitten. Ook geeft het kabinet hoge prioriteit aan de examenleerlingen van het voortgezet onderwijs en het MBO. "Wij beseffen dat we veel van de medewerkers vragen. We hebben veel waardering voor wat er al gedaan is en weten dat er nog veel gevraagd wordt. We proberen zoveel mogelijk ondersteuning te bieden."

Andere maatregelen

De maatregelen die al gelden worden allemaal met een week verlengd, dus tot 6 april. Een nieuwe maatregel is dat ook alle eet- en drinkgelegenheden hun deuren vanaf 18.00 uur tot en met 6 april sluiten. Ook sport- en fitnessclubs, sauna's, seksclubs en coffeeshops moeten aan deze nieuwe maatregel voldoen.

Daarnaast roept de minister Nederlanders op waar mogelijk gepaste afstand te bewaren. 'Hou hierbij vast aan minimaal 1.5 meter'. Een andere klemmende oproep vanuit de minister: "Ga niet hamsteren. Er is genoeg voor iedereen en het veroorzaakt problemen".

De komende drie weken gaat er in Brabant een onderzoek plaatsvinden naar de besmettingsrisico's van jongeren. Deze informatie wordt gebruikt om de stappen na 6 april te bepalen.

Overleg

De burgemeesters van de grote steden van Noord-Brabant gingen vandaag met elkaar in overleg gegaan. In eerste instantie zouden zij een persconferentie geven over de nieuwe maatregelen. Echter zijn deze uiteindelijk tocht door het kabinet bekend gemaakt. "Wij hebben er vertrouwen in dat ons pakket van voorgestelde maatregelen door het kabinet wordt overgenomen", liet de Veiligheidsregio weten in een verklaring.

Vanmiddag heeft het kabinet met medisch specialisten, afgevaardigden van ziekenhuizen, het RIVM en onderwijsorganisaties een overleg gehouden. De resultaten van dit gesprek zijn om 17.30 uur in een persconferentie bekend gemaakt.

Afgelopen donderdag besloot premier Rutte dat de scholen niet hoefden te sluiten onder meer omdat ouders, die bijvoorbeeld in de zorg werken, dan thuis zouden blijven bij hun kinderen. Dit besluit leidde tot veel weerstand in het land. Meerdere organisaties riepen het kabinet op alsnog de scholen te sluiten. Dit leidde tot het gesprek dat vanmiddag plaatsvonden

Besmettingen

Sinds gisteren zijn 176 nieuwe mensen positief getest op COVID-19, de ziekte die veroorzaakt wordt door het nieuwe coronavirus. Daarmee komt het totaal positief geteste mensen op 1135. In Breda zijn er in totaal 71 mensen besmet met het coronavirus. Dat zijn er zes meer dan gisteren.

Sinds gisteren zijn 8 patiënten overleden aan COVID-19 in de leeftijd van 59 tot 94 jaar. De meesten zijn ouder dan 70 jaar en hadden onderliggend lijden. In totaal zijn er nu 20 mensen gestorven aan de ziekte. In totaal zijn 162 patiënten opgenomen (geweest) in een ziekenhuis.