Toespraak Rutte: Geen lockdown, maar een gecontroleerde verspreiding van het virus

Nederland gaat niet op slot. Het kabinet kiest voor een gecontroleerde verspreiding van het virus. En daarbij zal een groot deel van de Nederlanders besmet raken. Dat heeft Mark Rutte zojuist verteld in zijn live-toespraak.

Het was vanavond een bijzondere toespraak van Mark Rutte. De huidige maatregelen tegen het coronavirus zorgen voor een situatie in Nederland die uniek is voor vredestijd. In de speech legde Rutte de keuze van het kabinet uit om het land niet in 'lockdown' te laten gaan.

Volgens Rutte zijn er drie mogelijke scenario's. De eerste is beheersbare verspreiding van het virus. Daar kiest Nederland voor. Veel mensen zullen dan geleidelijk aan ziek worden. Het gaat dan om de mensen die het virus goed kunnen verdragen en geen ernstige symptomen hebben. Door de piek af te zwakken en de besmettingen over een langere periode uit te 'smeren', blijft de capaciteit in ziekenhuizen groot genoeg. In die periode moeten mensen die kwetsbaar zijn, goed afgeschermd worden. Zij zullen dan later profiteren van de collectieve immuniteit die ontstaan is in Nederland. "Het is alsof je een muur om hen heen bouwt", legde Rutte uit.

Het kabinet ziet niets in een lockdown, het tweede scenario, omdat het volgens deskundigen niet veel zin heeft. Niemand bouwt bij een lockdown immuniteit op, waardoor het probleem van het virus na de lockdown even groot blijft als ervoor. Het derde scenario is onbeheersbare verspreiding van het virus. Dat gebeurt wanneer je nu geen maatregelen neemt. In dat geval is de piek te groot voor de gezondheidszorg. IC's komen dan vol te liggen en veel kwetsbare mensen raken dan besmet. Dat scenario wil het kabinet kostte wat het kost vermijden.

Rutte legde uitgebreid uit dat het kabinet zich in haar keuze baseert op deskundige adviezen.

Maatregelen

Alle huidige maatregelen zijn op het eerste scenario gericht: maximaal beheersen. Van de kleine tot de grote maatregelen. "We houden per dag de vinger aan de pols. Het hangt af van hoe het virus zich gedraagt, en van de uitkomst van het onderzoek. Sommige maatregelen zullen worden versoepeld, anderen versterkt. Het blijft zoeken naar de balans. Tussen maatregelen die nodig zijn, en het gewone leven door laten gaan", aldus Rutte.

Rutte ging ook kort in op de economische gevolgen. Want die zijn groot. Voor zowel kleine ondernemers, als voor grote bedrijven zoals KLM. "Het kabinet gaat hen steunen. Het kabinet zet alles op alles om bedrijven niet om te laten vallen en mensen niet hun baan te laten verliezen."

Premier Rutte eindigde zijn speech met een boodschap aan alle Nederlanders. "De opgave waar we voor staan is heel groot. We moeten het met elkaar doen. Samen komen we deze periode te boven. Ik reken op u."