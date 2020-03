Wil je helpen maar weet je niet hoe? Meldpunt van Zorg voor elkaar Breda biedt uitkomst

BREDA - In uitzonderlijke tijden gebeuren uitzonderlijke dingen. Dat merkt ook wethouder Miriam Haagh. "De coronacrisis lijdt tot zorgen en vragen, maar ook tot talloze hartverwarmende initiatieven", legt ze uit. Maar niet alle goed bedoelde initiatieven lukt het ook om de juiste mensen te bereiken. Daarom gaat Zorg voor elkaar Breda helpen om mensen met elkaar in contact te brengen. Via een formulier op de website, een telefoonnummer en een groot team van medewerkers gaat Zorg voor Elkaar vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar koppelen.

Sinds de coronacrisis begon zijn tal van maatschappelijke initiatieven in Breda opgestart. Want naast de acute zorg voor besmette patiënten, is er ook veel maatschappelijke hulp nodig. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare ouderen die de deur niet meer uit mogen, en zelf de hond niet uit kunnen laten. In Breda zijn al veel spontane initiatieven gestart die dergelijke hulp bieden. En veel daarvan lopen ook meteen goed. Maar niet overal weten vraag en aanbod elkaar al te bereiken, weet wethouder Miriam Haagh. Daarom is het meldpunt bij Zorg voor elkaar Breda tijdelijk uitgebreid zodat ook Bredanaars met een vraag én Bredanaars die willen helpen maar niet weten hoe, zich kunnen melden.

Zorg voor elkaar

"Zorg voor elkaar Breda is natuurlijk al jaren een bekende naam in Breda", legt wethouder Haagh uit. "Bredanaars kunnen er zich melden wanneer zij een hulpvraag hebben. En dat blijft ook zo. Maar in deze tijd van de coronacrisis hebben we besloten het meldpunt verder uit te breiden." Via het meldpunt wil Zorg voor elkaar Breda alle Bredanaars en instellingen die een vraag hebben en die iets aanbieden aan elkaar koppelen. "Veel organisaties, bedrijven maar ook individuele Bredanaars willen een steentje bijdragen. Als ze niet weten hoe ze dat het beste kunnen doen, kunnen ze bellen naar Zorg voor elkaar Breda of het formulier invullen", legt Haagh uit.

Ook mensen en instellingen met een hulpvraag kunnen zich melden. Bijvoorbeeld mensen wiens kwetsbare ouders in Breda wonen, terwijl zij zelf niet in de buurt zijn om te helpen. Hetzelfde geldt voor een wijkverpleegkundige die een zorgvraag ziet, maar deze niet op kan lossen. Diegene kan dit bij Zorg voor elkaar Breda melden. En dat geldt dus ook voor zorgaanbieders. "Organisaties in de verpleging en thuiszorg moeten nu hun prioriteiten soms aanpassen. Bijvoorbeeld omdat de zorgverlening aangepast moet worden. Of omdat er minder mensen inzetbaar zijn door het coronavirus. Hierin denken wij graag met hen mee. Hoe we met creatieve oplossingen de ondersteuning aan kwetsbare inwoners kunnen blijven bieden. Of op een ándere manier kunnen invullen."

Het meldpunt blijft ook bereikbaar voor individuele zorgvragen. Daarvan ziet Zorg voor elkaar het aantal telefoontjes toenemen. "Mensen zitten met vragen en zorgen. Soms bellen zij ook gewoon voor een praatje. Bijvoorbeeld omdat ze nog maar weinig sociale contacten hebben."

Vrijwilligers

Om alle telefoontjes te verwerken en het vraag en aanbod in deze tijd van de coronacrisis aan elkaar te koppelen is Zorg voor elkaar Breda tijdelijk opgeschaald. Er zijn extra medewerkers beschikbaar, en ook de vrijwilligers van Mooiwerk worden ingezet.

Contact opnemen

Op de website www.zorgvoorelkaarbreda.nl is een speciaal formulier aangemaakt. Voor mensen die iets willen betekenen voor een ander. Ook particuliere initiatieven, en instellingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen zich hier melden. Liever telefonisch contact? Dat kan op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: 076 - 525 15 15.