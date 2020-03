Weekmarkt gaat in aangepaste vorm door, geen non-food kramen meer

BREDA - De weekmarkten in Brabant kunnen vanaf aanstaande maandag 23 maart in aangepaste vorm doorgaan. Dat bevestigde de Veiligheidsregio Midden-en-West-Brabant. Omdat er onduidelijkheid was over het doorgaan van de weekmarkten, hebben de drie Veiligheidsregio's een eenduidig besluit genomen.

De weekmarkten in Brabant kunnen dus in aangepaste vorm doorgaan. De Veiligheidsregio Midden-en-West-Brabant laat weten dat een reden hiervoor is dat markten, als het gaat om het aanbieden van voedsel, voorzien in een primaire levensbehoefte. "Er moet hierbij wel voorkomen worden dat er grote groepen mensen (meer dan 100 personen) tegelijk op de markt zijn." Daarnaast betekent dit besluit dat er geen non-food kramen zijn toegestaan op de weekmarkten. "Kramen waar ter plekke eten genuttigd kan worden, zijn niet toegestaan. Bij deze kramen kan alleen eten worden afgehaald. Dit is in lijn met de maatregel die nu ook al geldt voor horecagelegenheden."

"Natuurlijk gelden voor het bezoek aan de weekmarkt de richtlijnen die eerder zijn gegeven: blijf thuis als je niet fit bent, schud geen handen en houd 1,5 meter afstand. Aan kraamhouders wordt het dringende advies gegeven hun klanten hierop te wijzen en hier ook de ruimte voor te geven. Daarnaast wordt geadviseerd om contactloos te betalen. Verder is het advies om ervoor te zorgen dat er borden bij de markten worden geplaatst waarop deze regels duidelijk worden aangegeven."