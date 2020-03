Bredase coronapatiënt Sehraz (16) ontwaakt uit kunstmatige slaap

BREDA - De 16-jarige Sehraz is vanochtend wakker geworden uit zijn kunstmatige slaap. Dat plaatst zijn broer Babor op Facebook. De Bredanaar ligt door het coronavirus op de intensive care in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.

Het begon voor Sehraz allemaal met misselijkheid en hoofdpijn, waardoor er eerst gedacht werd aan een griep. Toen Sehraz, die in de kapperzaak van zijn ouders werkt, dagenlang niet uit bed kwam, wist zijn familie dat het iets anders moest zijn. Na meerdere onderzoeken in het Amphia Ziekenhuis, volgt de bevestiging dat Sehraz corona heeft. Hij wordt overgeplaatst naar het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. Daar werd hij in een kunstmatige slaap gehouden zodat zijn longen konden herstellen.

De afgelopen drie dagen moest hij zelf wakker worden. Dat gebeurde vanochtend. "Onze gebeden zijn verhoord. Sehraz is wakker! Hoop op een spoedig herstel en dat hij weer lekker kan gaan knippen waar hij van houdt", aldus broer Babor op zijn Facebook. "We zijn iedereen zo dankbaar, dankzij jullie steun konden wij als familie doorgaan." Ook Sehraz laat van zichzelf horen. Op zijn Instagram bedankt hij iedereen voor de mooie berichten. "Via deze weg wil ik jullie allemaal bedanken. Ik ben vandaag el hamdoulileh wakker geworden en voel me steeds stukken beter. Met Allah's wil komt alles snel goed."

Op Instagram bedankt Sehraz iedereen. (Tekst gaat verder na post)

Blijf binnen

Vorige week waarschuwde broer Babor iedereen voor de gevaren van het coronavirus. "WORD WAKKER", schreef Babor op zijn Facebook. "Wij als familie willen jullie allemaal waarschuwen. Wij dachten ook dat het een grapje was en kijk ons nu. We gaan door een HEL". De oudere broer hoopt met zijn oproep tenminste één mensenleven te redden. "Het is serieus, probeer zoveel mogelijk binnen te blijven. Als ik tenminste één mensenleven red, dan is m'n doel gelukt. Laten we allemaal bidden voor Sehraz."

Babor vertelt tegen RTL Nieuws dat er sinds die oproep al veel is veranderd in Nederland. "We hebben echt enorm veel berichten gekregen van mensen dat ze sinds het verhaal van Sehraz hun kinderen binnenhouden. Of dat ze beter naar de adviezen luisteren. De scholen zijn een dag na ons verhaal ook dichtgegaan. Het heeft echt veel effect gehad, dat vinden we heel fijn."

Ook andere instanties proberen te zorgen dat iedereen binnen blijft. De Rijksoverheid stuurde vanochtend iedereen een NL-Alert op 1,5 meter afstand te houden. Het sms-bericht werd verstuurd, nadat het advies van het RIVM om zoveel mogelijk thuis te blijven en niet te dicht bij elkaar te staan, massaal werd genegeerd. Nederlanders gingen de voorbije dagen massaal naar het strand, de natuur, de bouwmarkt of de milieustraat. Daardoor dreigt het coronavirus in massaal tempo te worden verspreid.

In Nederland zijn in totaal nu 136 mensen overleden aan het virus. Meer dan 3.300 mensen hebben officieel corona. Waarschijnlijk ligt dit aantal veel hoger, omdat niet alle zieken worden getest.