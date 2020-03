Tulpenactie verrast ouderen in Bredase woonzorgcentra

BREDA - Ouderen in de woonzorgcentra Raffy, Westerwiek en Vuchterhage zijn vanochtend verrast met een bosje kleurrijke tulpen. De actie is een initiatief van Robijn en RUMAG. Zij brengen in totaal tulpen voor 10.000 ouderen die in woonzorgcentra in Zuid-Holland en Noord-Brabant wonen tulpen rond.

Om 9.00 uur vanochtend arriveerde de tulpen bij Woonzorgcentrum Westerwiek in Tuinzigt. Toen daar een flinke hoeveel tulpen waren afgeleverd, vervolgde de vrachtwagen zijn weg naar Buchterhage en Raffy in Tuinzigt. Op alle drie de plekken werden de bewoners verrast met een bosje kleurrijke tulpen. "Nu bewoners geen bezoek mogen ontvangen, zorgt een klein gebaar al gauw voor een grote glimlach", laat woordvoerder Martine Peeters weten namens Rumag en Robijn. De twee merken brengen in totaal bij twintig woonzorgcentra tulpen langs. " Zo brengen we niet alleen de lente naar de verzorgingstehuizen, maar steken we ook de bloemensector een hart onder de riem."

Regels

Het afleveren van de tulpen gebeurd uiteraard wel op afstand. Zo werden de tulpen bij Westerwijk bij de receptie neergezet, zodat de ouderen ze zelf op kunnen halen vandaag zonder het woonzorgcentrum te hoeven verlaten. "Uiteraard willen we de richtlijnen van het RIVM absoluut niet overschrijden. Daarom kiezen we voor deze manier van afleveren." Nadat vanochtend Breda werd bezocht, gaat de actie nog verder in Tilburg en Den Bosch. Ook daar worden ouderen verrast met tulpen. En gisteren waren Rotterdam, Den Haag, Leiden en Roelofarendsveen al aan de beurt.