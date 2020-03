Een persoonlijke boodschap sturen via de krant? Dat kan bij de Bredase Bode

BREDA - Het coronavirus heeft ons sociale leven flink aan banden gelegd. Scholen zijn gesloten, cafés en restaurants zijn dicht en verpleeghuizen mogen geen bezoekers meer binnenlaten. Eenzaamheid ligt dus op de loer. En dan is het extra belangrijk om je dierbaren te laten weten dat je aan ze denkt. En dat kan via de Bredase Bode.

Wil jij je opa of oma laten weten dat je aan ze denkt? Wil jij de zorgverleners een hart onder de riem steken? Wil je je kleinkind feliciteren nu je zelf niet bij de verjaardag kan zijn? Of mis jij je drinkmaatjes uit de kroeg en kan je niet wachten om ze weer te zien? Stuur een persoonlijke boodschap naar ons en Uitgeverij de Bode plaatst hem in de Bredase Bode.

"We kunnen elkaar misschien niet zien, maar we zijn er wel voor elkaar en dat mogen we best laten weten! Doe jij mee?"

Ga dan naar www.internetbode.nl/debodebrengtjesamen en laat een boodschap met een leuke foto achter.