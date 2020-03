Burgemeester Depla: forse boetes zijn laatste redmiddel

BREDA - Rutte deed vanmiddag tijdens een persconferentie nog één keer de dringende oproep: ga dit weekend niet massaal naar buiten. En wie de regels overtreed, kan rekenen op een fikse boete van maximaal 400 euro. Toch hoef je niet meteen bang te zijn voor een boete als je te dichtbij iemand staat. Boetes zijn een allerlaatste middel om in te zetten, laat burgemeester Depla weten.

De taferelen van vorig weekend leverde Nederland een pakket nieuwe, strengere maatregelen op. En Rutte hoopt dat het daarbij kan blijven, zodat een complete lockdown uitblijft. Daarvoor is het cruciaal dat Nederlanders dit weekend binnen blijven, en niet opnieuw stranden en parken opzoeken.

Wat wel een groot verschil is met afgelopen weekend, is dat overtreders nu beboet kunnen worden. Die maatregel is afgelopen maandag namelijk genomen. En dat baart veel Bredanaars zorgen. Want kun je dan meteen een boete van 400 euro krijgen als je te dichtbij iemand loopt? Nee, stelt burgemeester Depla hen gerust. Boetes zijn een allerlaatst redmiddel dat de gemeente in wil zetten. "Waar onze mensen op straat situaties zien waar de landelijke maatregelen niet worden nageleefd, gaan ze met de desbetreffende personen in gesprek", laat de burgemeester weten. Maar wie de waarschuwingen dan negeert of doelbewust een groepsactiviteit organiseert kan wél beboet worden. En wanneer het nodig is, zullen de handhavers van de gemeente Breda die boetes ook zeker uitdelen.

Kinderen mogen bovendien wél buiten blijven spelen, liet minister Grapperhaus maandag al weten. En daar ligt dan ook een verantwoordelijkheid voor ouders, stelt Depla. "We vertrouwen ook op het gezond verstand van de ouders van de kinderen om deze situaties zelf goed in te schatten."