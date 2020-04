Larissa springt bij op de Spoedeisende Hulp: 'Er moeten snelle beslissingen worden gemaakt'

BREDA - Het Amphia zet al zijn personeel zo effectief mogelijk in om de drukte rond Covid-19 op te vangen. Dat betekent onder andere dat artsen in opleiding moeten bijspringen op de Spoedeisende Hulp. In een uitgebreide blog vertelt arts in opleiding Larissa over haar eerste week.

Het is maandag en het is de eerste keer dat arts in opleiding Larissa iets totaal buiten haar eigen vakgebied gaat doen: werken op de Spoedeisende hulp. En tijd om er rustig aan te wennen is er niet. Ze is net een uur begonnen wanneer de SEH ineens volstroomt. "Meerdere ambulances komen tegelijk binnen, ik zal één van die ambulances moeten opvangen realiseer ik me. Ik maak me klaar, maar ga met spanning en klotsende oksels de kamer binnen. Meteen zie ik dat deze meneer ziek, echt ziek is", vertelt Larissa. Haar dokters-intuïtie komt naar boven. Ze werkt hard, en in overleg met de Intensive Care arts wordt besloten haar patiënt naar de IC over te brengen.

In de hele situatie moeten snel beslissingen worden gemaakt. Tijd om met de familie, die thuis is, te overleggen is er niet. "Ik ga terug de kamer in en vertel meneer dat als hij iets minder benauwd is hij wellicht zijn familie nog kan bellen, maar dat ik zijn familie zo ook zelf zal inlichten. Hij vraagt of ik ze de groetjes wil doen, ik moet lachen en beloof dit te doen." Na het telefoongesprek met de familie, slaakt ze een zucht van opluchting. "Dit zijn niet gesprekken die ik vaak voer, maar deze week zal ik dat nog vaker gaan doen. Na een week op de SEH en de COVID-19 afdeling te hebben gestaan, is dit helaas niet de laatste patiënt die ik naar de Intensive Care heb gebracht of die ik een andere nare diagnose heb moeten vertellen."

Gelukkig biedt de saamhorigheid binnen het ziekenhuis steun, legt Larissa uit. "Specialist, assistent in opleiding en verpleegkundige werken zij aan zij op een afdeling waar zij nog nooit eerder zijn geweest."

