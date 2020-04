Buschauffeur Raymond rijdt iedere dag rond met een bijna lege bus

BREDA - Zoveel mogelijk mensen werken thuis. Maar thuiswerken is voor busschaffeur Raymond niet mogelijk. Hij rijdt nog steeds rond in Breda. Maar waar hij normaal honderden mensen vervoerd, stappen er nu iedere dag maximaal zo'n 50 mensen in zijn bus. Hij schreef er een bijzonder gedicht over op Facebook, dat op lovende reacties kan rekenen.

Voor buschauffeur Raymond zijn het rare tijden. Iedereen moet zoveel mogelijk thuis blijven. Maar als buschauffeur is het belangrijk dat hij aan het werk blijft. Mensen in vitale beroepen moeten immers kunnen rekenen op het openbaar vervoer. Ook in tijden van crisis. Daarom rijdt Raymond nog 'gewoon' rond in regio Breda. Maar in de bus is de sfeer raar. "Waar ik per dag honderden passagiers vervoeren, kom ik aan deze tijd niet meer dan vijftig passagiers in mijn bus per dag", schrijft Raymond. "En een tijd waar 'dag chauffeur' of 'bedankt chauffeur' verleden tijd is, omdat het lijkt alsof je ineens ook niet meer mag praten."

Toch is Raymond vooral trots. Trots op zijn collega's die hun steentje bijdragen in deze moeilijke tijd, door het openbaar vervoer toegankelijk te houden voor degenen die het nodig hebben. "Het is een periode waarin we allemaal moeten gaan beseffen dat we zonder alle vitale beroepen Nederland niet draaiend kunnen blijven houden!"

Op het bericht van Raymond komen lovende reacties. "Mooi geschreven collega trots op jou .....stay safe", schrijft iemand. "Wat een mooi verhaal. Knap verwoord wat veel van onze collega's ook voelen denk ik", schrijft een ander.

Lees hier het volledige bericht van Raymond:

Stilte,

Stilte dat is het enigste wat ik kan zeggen.

Stilte op straat,

Stilte op de weg,

En stilte in mijn bus.

Nu al een bijzonder raar jaar waar we in leven en niemand weet wanneer het voorbij is.

Hoelang duurt het nog? Een dag, een week, een maand of toch een jaar?

Een jaar waar we samen doorheen moeten komen, maar toch ook weer apart van elkaar!

Waar ik per dag honderden passagiers vervoeren, kom ik aan deze tijd niet meer dan vijftig passagiers in mijn bus per dag.

Een tijd dat voorin instappen even taboe is,

Een tijd van onzekerheid,

Een tijd van angst,

Een tijd waar iedereen gespannen zit met de gedachten wat er gaat gebeuren,

Een tijd dat het stil is in de bus,

En een tijd waar "dag chauffeur" of "bedankt chauffeur" verleden tijd is, omdat het lijkt alsof je ineens ook niet meer mag praten.

Gezellig een praatje maken zit er niet meer in, afstand houden van anderhalve meter, dat is wat we moeten.

Gezellig naar de stad,

Gezellig een drankje doen,

Gezellig naar het strand

En gezellig naar het bos,

Nee het zit er allemaal even niet in.

Er zijn momenten van blijdschap,

Er zijn momenten van afscheid en verdriet,

Momenten waar kleine en grote ondernemers even met hun handen in hun haar staan,

Een moment dat je eigenlijk niet even wilt hoesten en niezen van een kriebelhoest of neus.

Momenten dat alles even anders of aangepast moet,

Momenten van even niet vergaderen,

Momenten van even geen verjaardag,

Momenten van even geen geboortefeest,

Momenten van even geen bruidsfeest,

Momenten van anders afscheid nemen

En momenten van even op de koffie.

Nee ook dit zit er even niet in.

Een periode dat we beseffen dat vitale beroepen toch belangrijk zijn,

Een periode waar uiteraard alle lof naar de zorg gaat,

Een periode dat het normaal is dat het OV gewoon rijd zonder te beseffen dat wij ook bij de vitale beroepen horen en voor iedereen klaar staat.

Een periode dat we allemaal moeten gaan beseffen dat we zonder alle vitale beroepen Nederland niet draaiend kunnen blijven houden!

Wees lief en draag zorg naar en voor elkaar! #doeslief

Ga alleen op pad als het nodig is! #staysave #stayhome

En ik? Ik ben trotst op mijn collega's, mensen in een vitaal beroep en mensen die hun steentje bijdragen.

Ik sta deze periode elke dag weer voor u klaar om u te vervoeren naar uw vitale beroep!

Een trotse man en vader van een mooi gezin!

Raymond woning

BusChauffeur regio #Breda e.o.