Bavelse buren organiseren buitenbingo: 'De hele straat doet mee'

BAVEL - Nu alle evenementen zijn afgelast en alle horeca dicht is, zijn veel mensen op zoek naar wat leuke afleiding. Dat bedachten ook een aantal enthousiaste buren uit de Duivenlaar in Bavel. Zij kwamen op het idee om een buitenbingo te organiseren voor hun straat. En dat balletje ging snel rollen. Zondag wordt de bingo gehouden, en bijna heel de straat doet mee.

Iets leuks organiseren. Dat is wat Jan, Angela, Meike, Gertjan en Martijn graag wilden. Ze wonen allemaal in de Duivenlaar in Bavel. "De Duivenlaar is een heel hechte straat. We organiseren wel vaker dingen", vertelt Jan. "Daarom wilden we nu in deze lastige tijd ook graag iets positiefs doen." Al snel kwamen ze op een idee: een burenbingo.

Buiten

"Eigenlijk dachten we er eerst aan om een online variant van bingo te houden. Want we houden ons natuurlijk wel aan de strenge maatregelen rondom het coronavirus." Maar zondag is prachtig weer voorspeld. En in de brede straat hebben alle bewoners een stukje grasveld voor hun deur. Zo ontstond het idee om er een buitenbingo van te maken. "Ik heb zelf wel veel materialen qua geluidsinstallatie en boxen. Dus het leek ons prima te regelen om buiten een bingo in de hele straat te houden, terwijl iedereen in zijn voortuin zit en zich dus netjes aan de regels houdt."



Enthousiasme

De buren maakten een flyer en deelden die via hun straatwhatsapp. Enthousiaste reacties stroomden meteen binnen. Bijna heel de straat doet mee. "Ja, dat is natuurlijk super leuk. Ik had het ook wel verwacht, wat dit is een hechte straat en niemand heeft iets te doen", lacht Jan. De bingo wordt aanstaande zondag gehouden. De bingokaarten worden netjes vooraf in de bus gedaan. En wie bingo heeft, moet gewoon heel hard roepen, vertelt Jan enthousiast. "Degene die bingo heeft, mag een plaatje aanvragen. Die draaien we dan tussen de rondes in." En als je valse bingo hebt? "Dan moet je een liedje zingen. Voor de hele straat."