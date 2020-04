130e coronapatiënt ontslagen uit het Amphia ziekenhuis

BREDA - Er zijn gisteren 10 mensen met een Covid-19 besmetting ontslagen uit het Amphia ziekenhuis. Daarmee komt het totaal aantal patiënten wat na een ziekenhuisopname weer naar huis mocht uit op 130. Het Amphia kon vanochtend een relatief positieve update geven over de situatie in het ziekenhuis.

Iedere ochtend geeft het Bredase Amphia ziekenhuis een update over de situatie van de avond ervoor. En vandaag was die relatief positief. Waar er begin deze week nog ruim 90 mensen met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen, zijn dat er nu 79. En waar er begin deze week 34 mensen op de IC lagen, zijn dat er nu 27. Daarbij kwamen er eergisteren maar liefst 8 mensen om het leven door het coronavirus. Maar in de update van vandaag ligt dat getal gelukkig een stuk lager: er kwam één persoon om het leven door het virus de afgelopen 24 uur.

Bovendien kwam er voor tien patiënten gisteren goed nieuws. Zij mochten na hun ziekenhuisopname vanwege een Covid-19 besmetting eindelijk weer naar huis. Daarmee komt het aantal patiënten wat ontslagen is uit het ziekenhuis in Breda op 130.