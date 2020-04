Zeven coronapatiënten ontslagen uit het Amphia Ziekenhuis: één persoon aan virus overleden

BREDA - In het Amphia liggen momenteel 32 patiënten met het coronavirus op de intensive care. Dat zijn er vier meer dan een dag eerder. Toen lagen er 28 patiënten op de IC. Dat meldt het Bredase ziekenhuis in de stand van zaken op hun site.

Iedere ochtend geeft het Amphia ziekenhuis een update over de situatie van de avond ervoor. In totaal worden er 88 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd in het ziekenhuis. Dat zijn er zeven meer dan een dag eerder. Toen lagen er 82 mensen met het coronavirus in het Amphia.

Van de 88 patiënten liggen er 32 op de intensive care. Een groei ten opzichte van de dag daarvoor. Toen werden er 28 mensen behandeld op de IC. Normaal gesproken heeft de intensive care van het Amphia ziekenhuis in Breda een totale capaciteit van 30 bedden. Maar deze is inmiddels al fors uitgebreid. Momenteel staan er 43 IC-bedden in het ziekenhuis. En de IC kan nog verder worden opgeschaald. Het maximaal haalbare is momenteel 56 bedden.

Voor zeven mensen kwam er gisteren gelukkig goed nieuws. Zij mochten na hun ziekenhuisopname vanwege het coronavirus eindelijk weer naar huis. Daarmee komt het aantal patiënten wat ontslagen is uit het ziekenhuis in Breda op 141.

In de afgelopen 24 uur is er één persoon om het leven gekomen door het virus. Dat is gelukkig een stuk lager dan eerder deze week. Toen overleden er nog acht mensen in 24 uur aan COVID-19. Vanaf het uitbreken van het coronavirus zijn er in totaal in het Amphia 53 mensen overleden.