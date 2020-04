Schilderingen en spandoek herinneren aan fataal ongeval Julianalaan

BREDA - Het is anderhalve week geleden dat het fatale ongeval plaatsvond op de Julianalaan. Toen kwam de 80-jarige Co om het leven toen hij op het zebrapad werd geschept door een busje. Met spandoeken en schilderingen op de boomstammen wordt hij herdacht én worden automobilisten gewezen de snelheidslimiet.

Het was donderdagochtend 27 maart rond 8.00 uur. Toen wilden de 80-jarige Co het zebrapad op de Julianalaan oversteken. Uiteraard had de man voorrang. Maar een 26-jarige bestuurder van een bestelbusje zag hem over het hoofd. De 80-jarige Bredanaar werd geschept door het voertuig en overleed later die dag aan zijn verwondingen.

Inmiddels is er voor de Bredanaar een gedenkplekje gemaakt aan de Julianalaan. Op en rondom een boomstam van een afhakte boom aan de straat liggen verschillende bossen bloemen. En daarnaast worden automobilisten er ook uitgebreid gewaarschuwd. "50! ZEBRAPAD=STOP", valt er op een spandoek die tussen een lantaarnpaal en een boom van het Van Sonsbeeckpark is gehangen te lezen. En ook op verschillende boomstammen, prullenbakken en op de weg herinneren geschilderde verkeersborden in de vorm van hartjes aan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur die op de weg geldt. Want wanneer iedereen zich daar aan houdt, is de kans op ongelukken een stuk kleiner.