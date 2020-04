Ouders coronababy Amphia: 'Wees voorzichtig, virus kan iedereen treffen'

BREDA - Het is het laatste waar je als kersverse ouders aan wil denken: jullie pasgeboren baby raakt besmet met het coronavirus. Voor Lesley en haar man Roel echter werd die nachtmerrie bewaarheid. Baby Rico, net een paar dagen oud, bleek inderdaad door het coronavirus te zijn getroffen. Voor het jonge koppel reden om het verhaal met de buitenwereld te delen: "Wees alsjeblieft voorzichtig. Het coronavirus is niet altijd zichtbaar en kan iedereen treffen".

Roel Emaar en Lesley Emaar-Verschueren hadden bij de geboorte van zoon Rico wel wat anders in gedachten: samen met het hele gezin, inclusief de anderhalf jaar oude dochter Bo, zou het een tijd van samen genieten worden. Het liep echter uit op een heftige week vol grote zorgen nadat de artsen in het Amphia Ziekenhuis in Breda tot de ontdekking kwamen dat Rico was besmet met het coronavirus.

Bevalling

Terwijl er na de vlotte bevalling op zaterdag 28 maart geen vuiltje aan de lucht leek. Goed, de jonge Rico had een wat lage bloedsuikerspiegel, maar na een nachtje extra in het ziekenhuis mocht hij met zijn ouders gewoon naar huis. Na vier dagen echter bleek hij toch wel erg geel te gaan zien en moest hij voor controle terug naar het ziekenhuis. Een nachtje later werd opnieuw het groene licht gegeven en mocht hij weer terug naar huis.

Urineweginfectie

De vreugde bleek echter van korte duur. Net twee uurtjes thuis bleek Rico 39.3 graden koorts te hebben en stopte hij af en toe met ademhalen. Het alarmnummer werd gebeld en Rico werd met spoed naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij vervolgens allerlei onderzoeken en testen onderging. De 's avonds binnendruppelende uitslagen wezen op een urineweginfectie. Deze zou gedurende vijf dagen worden behandeld met twee verschillende soorten antibiotica, waarna Rico weer naar huis zou mogen terugkeren.

Quarantaine

"Erg vervelend, maar we wisten waar we aan toe waren, dachten we", vertelt Lesley. "De volgende dag zijn Roel en ik beiden even naar huis gegaan om onze dochter te kunnen zien". Niet veel later volgde het nieuws waarvan het gezin hoopte dat het niet zou komen: een coronatest had aangetoond dat de pas zeven dagen oude Rico was besmet met het coronavirus. Een diagnose die het ziekenhuis vooraf eigenlijk al min of meer had uitgesloten gezien de jonge leeftijd van Rico. Een drastische maatregel was het resultaat: Rico en zijn ouders werden meteen in quarantaine geplaatst. Lesley en Roel mochten bovendien hun dochter Bo tijdelijk niet zien.

Fabeltje

Wat volgde was een aantal angstige dagen. "Opgesloten konden we alleen maar wachten hoe alles zich zou ontwikkelen", blikt Roel terug. "Je bent bang dat je 'm kwijtraakt". Roel, Lesley en dochter Bo werden op het coronavirus getest: in tegenstelling dat de laatste twee bleek Roel eveneens met het coronavirus te zijn besmet. Zonder het te weten, want van symptomen of klachten was geen enkele sprake. "Maar het was dus wel meteen duidelijk dat ook kleine kinderen met het coronavirus kunnen worden besmet", aldus Roel. "Dat baby's niks kunnen krijgen, is een fabeltje".

Verhaal delen

"De artsen van het Amphia Ziekenhuis vroegen ons of ze ons verhaal via medische bladen mochten delen", vervolgt hij. "Rico was het jongste kind van wie bekend was dat het met het coronavirus besmet was geraakt. Voor de artsen was het ook een leerproces. Ons verhaal laat zien dat het coronavirus ook een baby kan treffen. Toen er na zes dagen weer naar huis mochten, hebben we besloten om ons verhaal ook wereldkundig te maken. We wisten dat de media er dan op zouden duiken, maar we hebben de overweging om ons verhaal wel of niet te delen heel zorgvuldig gemaakt. Met ook foto's van Rico erbij geef je je immers echt bloot". Van het verhaal gaat echter ook een belangrijke waarschuwende werking uit, weten Roel en Lesley. "We willen met ons verhaal mensen waarschuwen voor de gevolgen van het coronavirus. Het is niet altijd zichtbaar en kan iedereen treffen. Neem het virus en alle maatregelen dan ook serieus".

Huiveriger

Ondanks de heftige periode geniet het gezin inmiddels met volle teugen van Rico. "Bo reageert heel goed op haar broertje", vertelt Roel. "En ook Rico zelf doet het prima. Natuurlijk moeten we hem wel goed in de gaten houden. Ook hebben we elke dag even telefonisch contact met de kinderarts. We mogen niet klagen. Al ben je net een beetje huiveriger dan in gewone omstandigheden, want Rico heeft natuurlijk wel een valse start gehad. Maar genieten doen we zeker, hoor".