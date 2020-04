Extra controles bij ondergrondse containers in Breda

BREDA - De Bredase handhaving gaat extra controleren bij de milieustations en bij ondergrondse containers. Bij de milieustations is het ondanks de oproep van wethouder Quaars nog steeds erg druk. En ook gebeurt het regelmatig dat Bredanaars afval in de ondergrondse containers doen dat daar niet voor bestemd is. Dat zorgt voor verstoppingen en forse schade.

Een lange rij voor het milieustation. Dat is iets dat handhaving tegenwoordig dagelijks ziet. De dringende oproep van wethouder Daan Quaars om weg te blijven ibj het milieustation heeft nog niet het gewenste effect, zien de handhavers." Het milieustation blijft open maar denk na of het echt nodig is om te komen. En als je dan toch wilt komen, kijk dan op de website naar de actuele informatie met betrekking tot de drukte."

De Bredase afvalservice doet er alles aan om zowel het proces op het milieustation als het reguliere ophalen van afval op peil te houden. Dat lukt tot op heden goed, maar wat niet helpt is dat mensen spullen in de ondergrondse containers gooien dat er niet in mag worden gedaan. "De containers kunnen door onder andere bouwafval en snoeiafval verstopt en beschadigd raken waardoor andere mensen hun afval niet in de container kunnen gooien." Ook kunnen de containers beschadigd raken, wat een flinke kostenpost is. "Ook merken wij dat mensen niet de moeite nemen om hun afval naar het milieustation te brengen maar dit aan de openbare weg achter te laten. Naast dat dit natuurlijk zeer asociaal is, loopt zo de druk bij onze collega's alleen maar op."

Handhaving gaat komende periode daarom extra controles uitvoeren bij de ondergrondse containers. Dat gebeurt zowel opvallend als onopvallend. Dit om te voorkomen dat de ondergrondse containers beschadigd raken en om illegaal bijplaatsen van afval bij de containers tegen te gaan. "Gelukkig gaat het op heel veel plekken goed en doen heel veel mensen het ook goed maar helaas is het nodig om de controles hierop op te voeren voor die mensen die niet zo goed op de hoogte zijn van de regels. Laten we samen de stad schoon houden!"