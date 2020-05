Vodafone rolt 5G-netwerk uit in aantal wijken in Breda

BREDA - Vodafone heeft dinsdagavond als eerste Nederlandse provider zijn 5G-netwerk uitgerold. Het 5G-netwerk is nog niet dekkend, maar is al wel beschikbaar in enkele wijken in Breda. Het gaat onder andere om de Haagse Beemden, Blauwe Kei en een groot deel van Princenhage.

Vodafone is de eerste provider die zijn 5G-netwerk heeft geactiveerd in Nederland. "Met innovatieve technologie kunnen we 5G nú al toe te passen in bestaande frequentiebanden en met onze huidige antennes, zodat ze zowel 4G als 5G door kunnen geven", legt Vodafone uit. In Breda is het netwerk actief in de Haagse Beemden, Blauwe Kei, Bavel, Biesdonk en een groot deel van Princenhage. De kaart met de precieze dekking vind je hier.

5G

5G is 'het pijlsnelle mobiele internet van de toekomst", stelt Vodafone. Door 5G worden downloadsnelheden flink verhoogd en wordt de reactiesnelheid verlaagd. Dat laatste is vooral relevant bij het spelen van games en het streamen van films. Het hudige 5G-netwerk biedt nog niet de snelheden waar Vodafone naartoe wil. De provider verwacht in juli het netwerk geoptimaliseerd te hebben. Dan zal het netwerk ook dekkend worden in heel Nederland.

Discussie

Er is veel discussie rond het uitrollen van 5G in Nederland. Zo heeft de stichting Stop5GNL een kort geding gestart tegen de Staat met als doel om de uitrol van 5G te stoppen. "De staat handelt onrechtmatig nu zij burgers niet beschermt tegen de gevaarlijke gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden van 5G", aldus de Stichting. Afgelopen weken zijn er op verschillende plekken in Nederland zendmasten in brand gestoken door mensen die tegen de komst van 5G zijn. Van die acties neemt de stichting afstand.

5G Gebruiken

Om gebruik te maken van 5G moet jouw telefoon het netwerk wel ondersteunen. Dat geldt onder andere voor de Samsung Galaxy S20 en de OPPO Find X2 Pro. Ook moet je een Vodafone Red abonnement hebben.