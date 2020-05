Bredaas Mondiaal Centrum zamelt ruim 300 rugzakjes met spullen in voor kinderen op Lesbos

BREDA - Het Bredaas Mondiaal Centrum heeft precies 328 rugzakjes met speelgoed, schriften en pennen ingezameld voor kinderen van het tentenkamp Moira op Lesbos. Morgen worden de rugzakjes naar het centrale depot in Weesp gebracht, waarna ze op 15 mei naar Lesbos worden vervoerd.

Het was afgelopen vrijdag en zaterdag een komen en gaan van mensen die hun rugzakjes voor kinderen van 0-12 jaar kwamen afgeven. Vrijwilligers en bewoners van het MCB namen de rugzakjes in ontvangst. De actie is onderdeel van een landelijk initiatief. Op 280 plekken in Nederland kon je rugzakjes met spulletjes voor de kinderen op Lesbos inleveren. In totaal werden er zo'n 8000 rugzakjes opgehaald.

"De 328 rugzakjes zijn inmiddels naar Carla Marcelissen gebracht", laat het MCB weten. "Zij is vrijwilligster bij het MCB en heeft enkele maanden in het vluchtelingenkamp Moira gewerkt. Van daaruit worden op vrijdag 8 mei de rugzakjes samen met de opbrengst van de diverse inzamelpunten verspreid over Nederland, naar het centrale depot in Weesp gebracht."

Op 15 mei worden de rugzakjes dan naar Lesbos getransporteerd door de Stichting Because we Carry die de actie opgezet heeft en ook steeds vrijwilligers op Lesbos heeft werken. "Wij willen iedereen bedanken voor de solidariteit met kinderen op Lesbos, die in een moeilijke situatie zitten", laat het MCB weten.