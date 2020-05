Sportscholen doen noodkreet: 'Wij willen open!'

BREDA - Voor veel ondernemers en inwoners had premier Rutte afgelopen woensdag goed nieuws. Maar voor sportschoolhouders was het juist een bittere pil. Zij moeten mogelijk nog tot 1 september dicht blijven. Daarom doen veel sportscholen, zoals Snap Fitness Breda, een noodkreet. En een petitie om de sportscholen op 21 mei weer te openen, kan al rekenen op zo'n 85.000 handtekeningen.

Afgelopen woensdag kondigden premier Rutte en minister De Jonge een aantal langverwachte versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Vanaf 11 mei mogen contactberoepen weer beginnen, gaan bibliotheken open, gaan basisscholen open en mag iedereen weer buiten sporten op anderhalve meter afstand. Als alle cijfers goed blijven, kunnen op 1 juni vervolgens de terrassen open. Ook mogen restaurants en culturele instellingen dan weer open, mits zij maximaal 30 mensen binnen laten. 1 juni gaan dan ook de leerlingen van het voorgezet onderwijs weer naar school.

Opnieuw onder voorbehoud dat alle cijfers goed blijven en er geen nieuwe piek in coronabesmettingen is, wordt dan op 1 juli een nieuwe stap gezet. Dan gaan voorzieningen op campings open en mogen we weer samenkomen in groepen van 100 mensen. En op 1 september wordt dan een volgende stap gezet. Dan starten alle sporten weer, gaan kantines open en mogen de sportscholen weer open. En dat laatste is voor de sportschoolhouders een bittere pil.

Sportscholen

Dat sportscholen pas 1 september weer open mogen, kwam voor veel mensen onverwacht. Sportschoolhouders waren zich juist al massaal klaar aan het maken om weer open te kunnen op anderhalve meter afstand. Snap Fitness Breda heeft op Facebook dan ook een noodkreet geplaatst nadat het nieuws bekend werd. "Alle sportscholen hebben hun protocol klaar om gefaseerd open te gaan. Alles om de veiligheid te waarborgen, voldoende afstand, extra hygiënemaatregelen, trainen op afspraak met een tijdslot, extra kosten zijn gemaakt om de veiligheid te waarborgen en dan wordt er gezegd 1 september, misschien eerder. Dit kan toch niet zo zijn?"

Voor de sportschool voelt het besluit bovendien totaal niet logisch, juist omdat sporten de weerstand verhoogd. "Het is aangetoond dat obesitas de grootste vijand is van het virus, sportscholen helpen dit juist te voorkomen." De sportschool stelt dat het ook financieel erg ingewikkeld gaat worden als ze 1 september pas open mogen. Want leden haken af, nu het uitzicht om weer te mogen komen sporten te ver weg is. "Wij kunnen dit toch niet zomaar toelaten?"

Petitie