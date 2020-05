Speciaal voor Bredanaars: Geel-zwarte mondkapjes met vier unieke ontwerpen

BREDA - Vanaf 1 juni zijn mondkapjes in het OV verplicht. Maar in plaats van wegwerpexemplaren kopen of zelf iets gaan knutselen kunnen Bredanaars dankzij Samen voor NAC hun eigen herbruikbare geel-zwarte mondkapjes kopen. Met de opbrengsten van de verkoop worden cadeaubonnen gekocht van de lokale horeca die vervolgens worden gedoneerd aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Samen voor NAC, de Supporters Vereniging en NAC brengen een serie van vier unieke mondkapjes uit. "Bij de gehele Bredase bevolking, jong en oud, zijn de verplichte maatregelen rondom het Coronoa-virus keihard aangekomen, niemand uitgesloten. De initiatieven die er in de Bredase samenleving genomen zijn, hebben laten zien, dat we in Breda samen sterk staan. Vele momenten wist je, dat jij er niet alleen voor stond. Ook NAC heeft deze periode nogmaals bewezen, dat De Parel van het Zuiden zoveel meer is dan voetbal alleen", schrijft Samen voor NAC op hun site. "Vanuit deze gedachte is Samen voor NAC een aantal weken geleden begonnen met het ontwikkelen van mondkapjes. Dankzij de Samen voor NAC huisdesigner Mythe Koppelaar, zijn er vanuit een negental ontwerpen, vier prachtige designs gekozen. Ieder mondkapje is uniek en uitermate geschikt om heel Nederland mee door te reizen."

De opbrengst van de verkoop wordt uitgegeven aan tegoedbonnen en cadeaukaarten die worden aangeschaft bij de Bredase horeca. De bonnen en kaarten zullen vervolgens door de NAC Supporters Vereniging verspreid worden onder mensen, die wel een oppepper kunnen gebruiken. Dit kan zijn in de vorm van een biertje op het terras of een thuisbezorgde maaltijd.

Herbruikbaar

De NAC-editie mondkapjes zijn voorzien van een antibacterieel membraan en kunnen maar liefst 50 keer, op de verplichte 60 graden gewassen worden. Hierdoor zijn ze in gebruik goedkoper dan de wegwerp varianten. De mondkapjes zijn vanaf morgen, dinsdag 12 mei via onder andere de website van Samen voor NAC te verkrijgen. Ze zijn er in drie maten, namelijk; voor kinderen tot en met 9 jaar, voor jongeren van 10 tot en met 15 jaar en volwassenen. De verkoopprijs is €9,50 per stuk. Hiervoor heb je voor 1 juni aanstaande, een uniek design, de allerbeste kwaliteit en ondersteun je naast de horeca ook diegenen die het verdienen.