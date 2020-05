Hoe sport je thuis als je in een rolstoel zit? Maikel Scheffers leert het de bewoners van Amarant

BREDA - Professioneel rolstoeltennisser Maikel Scheffers, ambassadeur van Team BrabantSport, verzorgde vanochtend beweeglessen voor bewoners van zorginstellingen van Amarant in Breda. Deze lessen gaf hij samen met de beweegcoaches van Uniek Sporten West-Brabant. Het doel was om de bewoners te inspireren om ook nu vanuit thuis te blijven bewegen. En dat lukte! De bewoners deden actief mee vanaf hun tuin, balkon of vanachter het raam.

Ouderen en mensen met een beperking of chronische aandoening worden nog steeds verzocht zo min mogelijk de deur uit te gaan. En toch is het voor hen juist nu extra belangrijk om voldoende te bewegen. Sporten houdt je namelijk gezond, fit en vrolijk. Maikel Scheffers: “Ik vind het een fantastisch initiatief. Heel bijzonder om mensen in deze tijd waarin veel beweegmogelijkheden zijn weggevallen, zeker als je in een rolstoel zit, te inspireren met speciale oefeningen.”

Enthousiaste bewoners

Het enthousiasme van de bewoners was groot en ze bewogen fanatiek mee. Na afloop kregen de deelnemers een beweegbingokaart met leuke, laagdrempelige oefeningen die ze zelf ook de komende tijd kunnen doen. Beweegcoach Janine van Uniek Sporten West-Brabant: “Het is zo belangrijk dat we in beweging blijven. Door te bewegen houd je namelijk je conditie op peil en verhoog je je weerstand. En dat zorgt er weer voor dat je minder snel ziek wordt.” Voor vragen over (thuis) bewegen of voor beweegadvies nu of na de coronacrisis, kunnen mensen met een beperking of chronische aandoening gratis terecht bij de beweegcoaches van Uniek Sporten West-Brabant.

Gratis beweegadvies

Uniek Sporten West-Brabant en BrabantSport zetten zich in voor een inclusief en vitaal Brabant: samen sterker door sport. Vanwege het grote belang van sport, juist nu, organiseren ze deze actie samen met Breda Actief. Sport kan in deze tijd namelijk echt het verschil maken, zowel mentaal als fysiek. De beweegcoaches van Uniek Sporten West-Brabant bieden mensen uit de doelgroep het hele jaar door gratis hulp bij het vinden van een passende sport- of beweegvorm.

Op de website www.unieksportenbrabant.nl staan de contactgegevens van de beweegcoaches. Ook staan daar allerlei tips en initiatieven voor thuis bewegen.