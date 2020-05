Verbeeten Challenge jaar verplaatst: 'Niet realistisch om dit jaar te organiseren'

BREDA - De zevende editie van de Verbeeten Challenge is verzet naar 2021. Volgens de organisatie is het 'niet realistisch' om het evenement dit jaar nog door te laten gaan.

Voor de zevende keer zouden deelnemers gaan sporten in strijd tegen kanker. Helaas kan de editie die voor 2020 gepland stond niet door gaan door het coronavirus. Daarom heeft de organisatie besloten de zevende editie te verplaatsen naar zondag 11 april 2021.

"We begrijpen dat dit een naar bericht is, maar gezondheid en veiligheid van deelnemers, publiek en vrijwilligers staan bij ons op 1", laat de organisatie weten. "Je hebt nu wel langer de tijd om je in te schrijven."

De start is bij het Instituut Verbeeten in Tilburg, maar je kunt ook starten in Breda. "De startlocatie daar is bij Breepark aan de Bavelseparklaan." De Verbeeten Challenge is een evenement voor jong en oud. Je kunt diverse afstanden fietsen, wielrennen, wandelen of hardlopen.

De volledige opbrengst gaat naar Hyperarc-onderzoek. Met de Hyperarc is een patiëntvriendelijkere scan mogelijk. Verwachting is dat patiënten met hersentumoren dan minder bijwerkingen ervaren, zoals geheugenproblemen.