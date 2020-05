500 Bredanaars tekenen petitie om culturele sector te steunen

BREDA - Verschillende kunstenaars, muzikanten en andere mensen uit de culturele sector hebben een petitie ondertekend tégen de plannen van het nieuwe provinciebestuur. Forum voor Democratie, Lokaal Brabant, VVD en CDA maakten vorige week bekend dat de Brabantse cultuursector zich moet voorbereiden op een 'geleidelijke afbouw van de cultuursubsidie richting het nieuwe normaal van na 2023'.

De petitie werd dinsdag online gezet en is inmiddels al door ruim vijfduizend mensen ondertekend, waaronder ook vijfhonderd Bredanaren.

Dynamisch fenomeen

"Cultuur is een dynamisch fenomeen met duizenden gezichten om een samenleving open, tolerant, polemisch, reflecterend en visionair te laten zijn. In ere houden, hobby en beroep, tijdsbesteding en noodzaak, vragen en wedervragen, verwondering en bevestiging plus alles wat ons leven zin mag geven", stelt Bredanaar Jack Timmermans. "'Een hart dat waarheid zoekt, denken en voelen is een en hetzelfde' volgens onze erflater Multatuli, in 1820 geboren en nog steeds van waarde en weerloos ineen. De geschiedenis van de mens is de geschiedenis van cultuur, maak er maar tijd voor vrij. Maar zwijg van vrije tijd."

Van en voor iedereen

Ook de Bredase Bjorn Cornelissen tekende de petitie. "Cultuur is van iedereen en voor iedereen. Je hebt een eigen cultuur als land, provincie en stad. Om dit te behouden en voort te zetten moet elke laag van bestuur zijn niveau van cultuur bevorderen en ondersteunen."

Ben jij het ook niet eens met de plannen van het nieuwe provinciebestuur? Je kunt de petitie hier tekenen.