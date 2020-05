Start verkoop seizoenskaarten NAC groot succes: 500 in één uur

BREDA - Dat supporters van NAC er door dik en dun zijn blijkt maar weer. Binnen één uur werden er meer dan 500 seizoenskaarten gekocht. "Jullie zijn meer dan goud waard!"

"Het seizoen 2019/2020 heeft niet het slot gekregen wat het verdiende", aldus NAC. "Door de huidige situatie in Nederland is het niet mogelijk om het seizoen uit te spelen. In situaties als deze is voetbal bijzaak en staat de volksgezondheid voorop."

De club bevindt zich momenteel in zwaar weer. "Niet alleen maatschappelijk, maar ook economisch worden we hard geraakt. Met dat in het achterhoofd zijn wij dan ook bijzonder trots dat er vanuit onze supportersgroepen juist nu wordt aangegeven dat zij onvoorwaardelijk hun seizoenskaart willen verlengen", meldt NAC. "Juist nu."

Daarom kwam de club met een 'gouden seizoenskaart'. "Het is mogelijk om je seizoenskaart te verlengen of aan te schaffen", aldus NAC. "Tot en met 31 mei kun je je seizoenskaart onvoorwaardelijk verlengen of aanschaffen voor het seizoen 2020/2021."

Vandaag om 12.00 uur ging de verkoop van de gouden seizoenskaart van start. En met succes. Binnen één uur werden er zo'n vijfhonderd exemplaren verkocht. Iets waar NAC heel trots op is. "Jullie zijn meer dan goud waard!"