Aanhoudend droog, vanaf vandaag geleidelijk warmer

BREDA - Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in Breda. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 15 mei en aankomend weekend.



Algemene luchtdrukverdeling

Een hogedrukgebied ligt met haar kern zuidwest van Ierland. Het heeft een uitloper naar onze omgeving. Na vandaag breidt het hoog langzaam haar invloed oostwaarts uit. Het kwik zal daardoor geleidelijk gaan stijgen.



Verwachting voor vrijdag 15 mei 2020

De nacht van donderdag op vrijdag verliep steenkoud met minima rond het vriespunt. Vlak aan de grond kon het wel een paar graden vriezen. Tijdens de middag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het blijft echter droog. De wind waait matig (gemiddeld met 3 Beaufort uit het noorden tot noordoosten. De middagtemperaturen komen uit op een graad of 15.



Het weer tijdens het weekend

Zaterdag

Zaterdag wisselen zon en wolkenvelden stuivertje. Opnieuw blijft het droog. De wind is gedraaid naar noordwest en is zwak tot matig (2 tot 3 Beaufort). Het wordt met 16 of 17 graden iets warmer.

Zondag

De dag begint zonnig. Tijdens de middag afwisselend zon en stapelwolken. Neerslag wordt niet verwacht. De zuidwestenwind is zwak. Temperaturen lopen met 18 of 19 graden iets verder uit.



Zo was het weer gisteren (donderdag 14 mei 2020)

Maximumtemperatuur 15,4 graden

Minimumtemperatuur 3,1 graden

Neerslag droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld donderdag 14 mei 2020 om 16:00 uur