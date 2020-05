Situatie in Amphia is stabiel: nog 7 coronapatiënten op de IC

BREDA - De situatie in het Amphia ziekenhuis is afgelopen weekend stabiel gebleven. Er worden momenteel nog 17 coronapatiënten behandeld in het Bredase ziekenhuis. Daarvan liggen er 7 op de intensive care.

De situatie in het Amphia ziekenhuis is momenteel stabiel. Er liggen vandaag nog precies evenveel coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis als vrijdag, namelijk 17. Daarvan liggen er 7 op de IC. Dat is iets meer dan vrijdag, toen waren het er 5. Er overleed afgelopen weekend niemand in het ziekenhuis aan het virus.

Zaterdag liet burgemeester Depla bovendien weten dat er die dag geen enkele inwoner van Midden- of West-Brabant was overleden aan het virus. "Natuurlijk we zijn er nog lang niet. En het virus is nog niet weg. Maar deze cijfers geven wel een goed gevoel voor het weekend wel mooi! Hoewel ik weet dat de druk nog steeds hoog is vanwege de lange wachtlijsten, hoop ik dat deze cijfers de medewerkers in de zorg niet alleen een goed gevoel geven. Maar hopelijk ook iets meer rust. Want dat hebben ze zeker meer dan verdiend", aldus de burgemeester.

Versoepelingen

Afgelopen week zijn er enkele belangrijke versoepelingen doorgevoerd. Zo gaan kinderen weer naar school en mogen ze weer samen sporten, en mochten ook de contactberoepen weer open. Om op 1 juni nieuwe versoepelingen door te kunnen voeren, is het belangrijk dat er geen nieuwe piek komt in het aantal ziekenhuisopnames.