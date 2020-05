Burgemeester Depla: 'Ga op zoek naar minder bekende plekjes in Breda'

BREDA - Ruimtemakers. Dat is volgens burgemeester Depla het woord van de komende tijd. Want nu de coronamaatregelen steeds verder worden versoepeld, neemt het risico op drukte toe. Daarom is het belangrijk dat Bredanaars niet massaal naar dezelfde, bekende plekken toe gaan.

Het wordt een flinke uitdaging voor Bredanaars de komende tijd: afstand houden. Want waar afgelopen maanden het advies was om thuis te blijven, mogen mensen zonder klachten nu weer 'gewoon' naar buiten. Dat in combinatie met het goede weer zorgt ervoor dat het risico op drukte steeds groter wordt. Dat terwijl drukte vermijden nog steeds een cruciaal onderdeel is van de coronamaatregelen.

Burgemeester Depla doet daarom op zijn Facebookpagina een oproep aan Bredanaars. Hij wil dat inwoners onbekende plekken gaan ontdekken, en de bekende drukke plekken op die manier vermijden. "Hoe geven we elkaar de ruimte? Dat lukt alleen als we eens op zoek gaan naar de ongekende plekjes in en rond de stad. Of het nu gaat om een winkelstraatje. Een plek waar je kunt recreëren. Of een nog wat onbekende wandeling."

Drukte

Het risico op drukte is erg groot in de binnenstad en bij de Galderse Meren. Daarom zijn er voor die twee plekken druktemeters gelanceerd. Dat zijn telefoonnummers die je kan raadplegen wanneer je van plan bent om naar één van de plekken toe te gaan. Je krijgt dan direct een bericht met informatie over hoe druk het daar is. Lees er hier meer over.