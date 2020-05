Eerste processierupsen gespot: gemeente begint deze week met wegzuigen van nesten

BREDA - De eerste nesten met processierupsen zijn weer gespot. Een grote nachtmerrie voor veel Bredanaars. De haartjes van de beestjes zorgen namelijk voor rode bultjes en jeuk. Heel veel jeuk. Daarom begint Gemeente Breda deze week met het wegzuigen van de nestjes. Dat is één van de manieren waarop de gemeente de strijd aangaat met de rupsenplaag.

Afgelopen zomer hebben veel Bredanaren enorme last gehad van de kleine beestjes. Om de overlast dit jaar zoveel mogelijk te beperken begon de gemeente eerder al met het ophangen van vijfhonderd vallen. Deze vallen zouden de rupsen die op weg naar beneden zijn moeten 'vangen'. "Wanneer de val werkt, zullen de rupsen dus vanzelf in de zak belanden. "Wij hoeven dan alleen af en toe die zakken te vervangen", legde Anton Lips van gemeente Breda, eerder aan BredaVandaag uit.

Naast de vallen, blijft de gemeente de nesten ook verwijderen met een zuigmachine. "Daar gaan we deze week mee starten", laat een woordvoerster van de gemeente weten. Er is hiervoor meer capaciteit beschikbaar dan in 2019. Toen was er maar één zuigmachine. Aan extra machines was toen niet te komen, aangezien alle gemeenten in Nederland met hetzelfde probleem kampten. Dit jaar zullen er dus niet één, maar twee wagens in Breda rondrijden.

In 2020 ontving de gemeente in totaal 678 meldingen van processierupsen. "De meeste meldingen kwamen deze maand binnen", aldus de woordvoerster. "Tot nu toe 566."